Çin'in uzayda yapay insan embriyo deneyinden iyi haber

Çinli bilim insanları bugün yaptıkları açıklamada, dünyanın uzaydaki ilk insan yapay embriyo deneyinin başladığını ve örneklerin şu anda ülkenin uzay istasyonunda bulunduğunu, çalışmanın da sorunsuz ilerlediğini duyurdu.

2026-05-13T18:08+0300

2026-05-13T18:08+0300

Hafta başında fırlatılan Tianzhou-10 kargo aracıyla gönderilen insan yapay embriyo örnekleri, deneyden sorumlu olan Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Kullanımı Teknoloji ve Mühendislik Merkezi’ne göre, yörüngedeki taykonotlar tarafından uzay istasyonunun deney modülüne yerleştirildi."Deney oldukça iyi gidiyor" diyen yapay embriyo uzay bilimi deneyinin proje lideri Yu Leqian, "Önceden ayarlanmış otomatik bir sistem, örneklerin kültür ortamını her gün değiştiriyor" ifadelerini kullandı.Uzayda yaşam ve üreme çalışmalarıYu’ya göre bilim insanları bu çalışma aracılığıyla, insanların uzayda uzun süreli yaşamı, hayatta kalması ve üremesiyle ilgili konularda ön araştırma yapmayı hedefliyor.Yapay embriyolar, kök hücrelerden türetilen ve gerçek embriyolara çok benzeyen yapılar. Yu, "İnsan yapay embriyosu, ham madde olarak insan kök hücrelerinden üretiliyor" derken ekledi:Mikro yerçekiminin etkisi inceleniyorYapay embriyo örnekleri iki farklı model içeriyor: Rahim hücreleri üzerinde kültürlenen bir model ile mikroakışkan çip içine yerleştirilen başka bir model. İnsan yapay embriyo deneyinin uzayda beş gün sürmesi planlanıyor. Ardından örnekler yörüngede dondurulacak ve uygun bir zamanda Dünya’ya geri getirilerek yerdeki örneklerle karşılaştırmalı analiz yapılacak.Yu, "Uzay ve Dünya’daki örneklerin gelişimini karşılaştırarak, uzay ortamında erken embriyo gelişimini etkileyen faktörleri belirlemeyi ve insanların uzun süreli uzay yaşamı sırasında karşılaşabileceği riskler ile zorlukları ele almayı umuyoruz" dedi.Çin, pazartesi sabahı Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden Tianzhou-10’u fırlatarak yörüngedeki uzay istasyonu için malzeme gönderdi. Kargoda yapay insan embriyolarının yanı sıra zebra balığı embriyoları ve fare embriyoları dahil 41 uzay bilimi deneyi de yer aldı.

