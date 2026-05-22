Lavrov: Batı, bağımsız bir Rusya’nın varlığını kabullenemiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı bağımsız ve egemen bir güç olarak görmek istemediğini belirterek, Batı'nın tüm girişimlerinin Rusya... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T16:22+0300
16:04 22.05.2026 (güncellendi: 16:22 22.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Rusya’yı bağımsız ve egemen bir güç olarak görmek istemediğini belirterek, Batı’nın tüm girişimlerinin Rusya, Çin, İran, Belarus ve diğer bağımsız politika izleyen ülkelere karşı kurgulandığını söyledi.
Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin oluşturulmasına ilişkin düzenlenen İkinci Uluslararası Sosyo-Politik Oturumlar'da konuşan Lavrov, Batı'nın Rusya'nın egemen bir devlet olarak varlığı gerçeğiyle barışamadığını vurguladı.
Lavrov, "Tıpkı 200 ve 100 yıl önce olduğu gibi, Batı, medeniyetsel bir alternatif sunan bağımsız bir aktör olarak Rusya'nın varlığı gerçeğini kabullenemiyor" dedi.
Bakan, Batı'nın tüm girişimlerinin Rusya, Çin, İran, Belarus, Kuzey Kore ve kendi bağımsız iç ve dış politikasını izlemeye çalışan diğer devletlere karşı kurgulandığını kaydetti.
Lavrov, "Bugün Batılı meslektaşlarımızın yıkıcı eylemleri, uluslararası barış ve güvenlik için açık bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.
Lavrov, çatışmaların yayılmasının, Batı'nın dünya sahnesindeki hakim konumunu kaybetmesini engelleme girişimleriyle bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.
Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
🔸Batı’nın eylemleri uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturuyor; Avrasya’da Batı, Rusya’yı, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ve diğer ülkeleri kendine rakip ilan etti.
🔸Basra Körfezi’nde çatışmanın yeniden alevlenmesi, tüm dünya ve dünya ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurdu.
🔸Rusya, İran'daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesini savunuyor ve barış girişimleri öneriyor.
🔸Ukrayna’daki çatışma, Euro-Atlantik güvenlik modelinin çökmesine yol açtı.
🔸Batı, Rusya’nın bağımsız ve egemen bir güç olduğu gerçeğini kabul etmek istemiyor.
🔸ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki askeri tatbikatlara nükleer unsurun dahil edilmesi, Kore Yarımadası'nda huzursuzluğa yol açıyor.
🔸NATO, Arktik bölgesinin militarizasyonuna yönelik programlarını hayata geçiriyor.