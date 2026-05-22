İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T15:37+0300
2026-05-22T15:39+0300
15:37 22.05.2026 (güncellendi: 15:39 22.05.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.
Türkiye, uzun Kurban Bayramı tatiline hazırlanırken hava durumunun nasıl olacağı da merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da bayram boyunca, İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak bekleniyor. İzmir'de arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde hafta sonu ve gelecek hafta pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.
Bayram süresince, Türkiye genelinde parçalı çok bulutlu bir hava ile büyük bölümünde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü ve bayram boyunca sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, arife günü yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Bayramın birinci gününde Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın üçüncü gününde de Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bayramın dördüncü gününde ise Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bayramda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Ankara'da arife günü çok bulutlu havanın etkili olması, bayram boyunca ise sağanak görülmesi bekleniyor.
İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın hakim olması tahmin ediliyor.
İzmir'de ise arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
