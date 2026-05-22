Tüm bölgelerde yoğun yağışlı bir gün: Sıcaklıklar 4 derece düşecek

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı kıyıları hariç 4 derece düşecek. Marmara'nın güney ve batısı... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE – 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL – 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 23°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 25°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR – 27°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA – 23°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

