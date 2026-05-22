Kongo'da öfkeli kalabalık Ebola hastanesi çadırlarını ateşe verdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen bir kişinin cenazesinin ailesine verilmemesi sonrası öfkeli kalabalık hastane... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
Kongo'da öfkeli kalabalık Ebola hastanesi çadırlarını ateşe verdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen bir kişinin cenazesinin ailesine verilmemesi sonrası öfkeli kalabalık hastane çadırlarını ateşe verdi. Olay sırasında sağlık çalışanlarına taş atıldığı, bir yardım görevlisinin de yaralandığı bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletindeki Rwampara Hastanesi’nde yaşanan olay, ülkedeki Ebola krizinin yarattığı gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, Ebola şüphesiyle hayatını kaybeden genç bir adamın cenazesinin yüksek bulaş riski nedeniyle özel protokolle gömülmesi gerektiğini belirterek ailesine teslim edilmesine izin vermedi.
Bunun üzerine öfkelenen yakınları ve bazı köylüler, Ebola tedavisinde kullanılan çadırları ateşe vermeye çalıştı ve sağlık çalışanlarına taş attı. Olay yerine polis sevk edilirken, bir yardım kuruluşu çalışanının yaralandığı açıklandı.
Köylüler Ebola’ya inanmadı
Yerel kaynaklara göre hayatını kaybeden kişinin bölgede sevilen bir futbolcu olduğu belirtildi. Ailesi ise ölüm nedeninin Ebola değil, tifo olduğunu savundu.
Bir yerel siyasetçi, bazı köylülerin Ebola virüsünün gerçek olduğuna inanmadığını ve hastalığın dış güçler tarafından para kazanmak için ortaya çıkarıldığına inandığını söyledi.
Rwampara Hastanesi, Ebola salgınının merkezi olarak gösterilen Ituri eyaletindeki Bunia kenti yakınlarında bulunuyor.
DSÖ küresel acil durum ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgını nedeniyle küresel sağlık acil durumu ilan etti. Ancak örgüt, mevcut durumun henüz pandemi kriterlerini karşılamadığını açıkladı. Yetkililere göre salgında şu ana kadar 130’dan fazla kişi hayatını kaybetti.
İlk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola, yüksek ölüm oranıyla bilinen en tehlikeli virüslerden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre hastalık; ateş, halsizlik, kusma ve ishal gibi belirtilerle başlayabiliyor.