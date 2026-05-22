Ebola alarmı: Hindistan-Afrika zirvesi ertelendi
Hindistan ile Afrika ülkelerini bir araya getirmesi planlanan büyük zirve, Afrika'daki Ebola salgını nedeniyle ertelendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
Hindistan ve Afrika Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, zirvenin kıtadaki "gelişen halk sağlığı durumu" nedeniyle ertelendiği ve yeni tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.28-31 Mayıs tarihlerinde Delhi’de düzenlenmesi planlanan Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi, 10 yılı aşkın aranın ardından yapılacaktı.DSÖ alarm verdiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da görülen son Ebola salgınını “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” ilan etti.Uzmanlar, mevcut salgının daha tehlikeli hale gelmesinde iki önemli faktör bulunduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki, salgının nadir görülen ve henüz aşısı bulunmayan bir Ebola türünü içermesi. Diğeri ise salgının çatışmaların yaşandığı bölgelerde yayılması.Yetkililer, şu ana kadar vakaların yalnızca Afrika kıtasında görüldüğünü ancak riskin büyüdüğünü ifade etti.Hindistan yolcular için uyarı yayımladıHindistan’da henüz Ebola vakası bildirilmedi. Ancak ülkenin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ebola görülen ülkelerden gelen veya bu ülkeler üzerinden aktarma yapan yolcular için sağlık uyarısı yayımladı.Yetkililer, ateş, kusma, ishal veya kanama gibi belirtiler gösteren kişilerin 21 gün içinde sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.Uzmanlara göre Ebola; ateş, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle başlayabiliyor. Hastalık ilerledikçe kusma, ishal, organ yetmezliği ve bazı vakalarda iç ve dış kanamalara yol açabiliyor. Virüs, enfekte kişilerin kanı veya diğer vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşıyor.
