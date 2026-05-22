Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/kavun-acik-arttirmada-yaklasik-36-bin-500-dolara-satildi-1105960970.html
Kavun açık arttırmada yaklaşık 36 bin 500 dolara satıldı
Kavun açık arttırmada yaklaşık 36 bin 500 dolara satıldı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yetiştirilen bir çift kavun, bir müzayedede 5,8 milyon yene (yaklaşık 36 bin 500 dolar) alıcı buldu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T16:13+0300
2026-05-22T16:13+0300
yaşam
japonya
kavun
açık artırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105960812_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_5d84fd494c0a20696069e168c039177a.jpg
Bir çift kavun, bir müzayedede yaklaşık 36 bin 500 dolara alıcı buldu.Kavuna açık artırmaKyodo News'un haberine göre, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında kavunun açık arttırma satışında yeni bir rekor kırıldı.Bu yılın ilk müzayedesinde bir çift kavun 5,8 milyon yene alıcısını bularak, 2019'daki 5 milyon yenlik rekor fiyatı geride bıraktı.Kavunlar sergilenecekHokkaido'daki Yubari şehrinin simgesi olan pahalı kavunların bu yılki ihalesini, bir meyve ve sebze toptancısı olan Futami Seika şirketi kazandı. Kavunlar daha sonra Keio Store şirketine satılırken, şirket bu kavunları pazar gününe kadar Tokyo'daki süpermarketlerinden birinde sergileyecek.Yubari Tarım Kooperatifi'ne göre, yerel çiftçiler bu yıl yaklaşık 2,12 milyar yen değerinde 3 bin 86 ton kavun sevk etmeyi planlıyor.Japonya'daki ilk müzayedelerde birinci sınıf meyveler genellikle çok yüksek fiyatlara satılıyor ve alıcılar genellikle kazandıkları ihaleleri tanıtım amaçlı kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/fenomen-guresci-logan-paul-pokemon-kartini-rekor-fiyata-satti-guinness-tescil-etti-1103556965.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105960812_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_dd90d9906bd847ed40234359520630ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, kavun, açık artırma
japonya, kavun, açık artırma

Kavun açık arttırmada yaklaşık 36 bin 500 dolara satıldı

16:13 22.05.2026
© Muhammed Kaygınkavun
kavun - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© Muhammed Kaygın
Abone ol
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yetiştirilen bir çift kavun, bir müzayedede 5,8 milyon yene (yaklaşık 36 bin 500 dolar) alıcı buldu.
Bir çift kavun, bir müzayedede yaklaşık 36 bin 500 dolara alıcı buldu.

Kavuna açık artırma

Kyodo News'un haberine göre, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında kavunun açık arttırma satışında yeni bir rekor kırıldı.
Bu yılın ilk müzayedesinde bir çift kavun 5,8 milyon yene alıcısını bularak, 2019'daki 5 milyon yenlik rekor fiyatı geride bıraktı.

Kavunlar sergilenecek

Hokkaido'daki Yubari şehrinin simgesi olan pahalı kavunların bu yılki ihalesini, bir meyve ve sebze toptancısı olan Futami Seika şirketi kazandı. Kavunlar daha sonra Keio Store şirketine satılırken, şirket bu kavunları pazar gününe kadar Tokyo'daki süpermarketlerinden birinde sergileyecek.
Yubari Tarım Kooperatifi'ne göre, yerel çiftçiler bu yıl yaklaşık 2,12 milyar yen değerinde 3 bin 86 ton kavun sevk etmeyi planlıyor.
Japonya'daki ilk müzayedelerde birinci sınıf meyveler genellikle çok yüksek fiyatlara satılıyor ve alıcılar genellikle kazandıkları ihaleleri tanıtım amaçlı kullanıyor.
Logan Paul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
YAŞAM
Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti
17 Şubat, 09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала