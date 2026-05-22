Kavun açık arttırmada yaklaşık 36 bin 500 dolara satıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yetiştirilen bir çift kavun, bir müzayedede 5,8 milyon yene (yaklaşık 36 bin 500 dolar) alıcı buldu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Bir çift kavun, bir müzayedede yaklaşık 36 bin 500 dolara alıcı buldu.Kavuna açık artırmaKyodo News'un haberine göre, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında kavunun açık arttırma satışında yeni bir rekor kırıldı.Bu yılın ilk müzayedesinde bir çift kavun 5,8 milyon yene alıcısını bularak, 2019'daki 5 milyon yenlik rekor fiyatı geride bıraktı.Kavunlar sergilenecekHokkaido'daki Yubari şehrinin simgesi olan pahalı kavunların bu yılki ihalesini, bir meyve ve sebze toptancısı olan Futami Seika şirketi kazandı. Kavunlar daha sonra Keio Store şirketine satılırken, şirket bu kavunları pazar gününe kadar Tokyo'daki süpermarketlerinden birinde sergileyecek.Yubari Tarım Kooperatifi'ne göre, yerel çiftçiler bu yıl yaklaşık 2,12 milyar yen değerinde 3 bin 86 ton kavun sevk etmeyi planlıyor.Japonya'daki ilk müzayedelerde birinci sınıf meyveler genellikle çok yüksek fiyatlara satılıyor ve alıcılar genellikle kazandıkları ihaleleri tanıtım amaçlı kullanıyor.

