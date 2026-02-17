https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/fenomen-guresci-logan-paul-pokemon-kartini-rekor-fiyata-satti-guinness-tescil-etti-1103556965.html
Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti
Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti
Sputnik Türkiye
ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T09:24+0300
2026-02-17T09:24+0300
2026-02-17T09:24+0300
yaşam
logan paul
pokemon
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103556320_0:114:2175:1337_1920x0_80_0_0_4b29180c1a103c807222592b7e2f96f7.png
ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/annesi-tarafindan-reddedilen-yavru-maymun-punch-pelus-oyuncagiyla-teselli-buldu-1103538533.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103556320_120:0:2055:1451_1920x0_80_0_0_0986506ac882614c0266e394848b684e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
logan paul, pokemon, abd
Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti
ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.
ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.
Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.
Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.
Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.