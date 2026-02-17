https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/fenomen-guresci-logan-paul-pokemon-kartini-rekor-fiyata-satti-guinness-tescil-etti-1103556965.html

Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti

Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti

Sputnik Türkiye

ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T09:24+0300

2026-02-17T09:24+0300

2026-02-17T09:24+0300

yaşam

logan paul

pokemon

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103556320_0:114:2175:1337_1920x0_80_0_0_4b29180c1a103c807222592b7e2f96f7.png

ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/annesi-tarafindan-reddedilen-yavru-maymun-punch-pelus-oyuncagiyla-teselli-buldu-1103538533.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

logan paul, pokemon, abd