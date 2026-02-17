Türkiye
Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti
Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti
ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness...
ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.
Fenomen güreşçi Logan Paul Pokemon kartını rekor fiyata sattı, Guinness tescil etti

ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.
ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.
Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.
Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.
Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.
