Kediyi çağırıp yağ çözücü sprey sıktı: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının sokak kedisine yağ çözücü sprey sıktığı anlar tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T16:01+0300

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette çalışan kadın, market önündeki sokak kedisini yanına çağırarak elindeki spreyi hayvanın yüzüne sıktı.Görüntülere göre kadın, "Gel annem gel" diyerek çağırdığı kediye elindeki yağ çözücü spreyi sıktı.Spreyden kaçan kedi bir aracın altına sığınırken, kadın aracın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.Polis harekete geçtiSosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Olayın şüphelisi olarak belirlenen market çalışanı A.A. (43) ile görüntüyü kaydeden mesai arkadaşı gözaltına alındı.Adli kontrolle serbest bırakıldılarEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheliden dikkat çeken savunmaA.A.’nın ifadesinde, spreyin içindeki maddenin su olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.Şüpheli, kedinin markete girmeye çalıştığını ve onu uzaklaştırmak amacıyla spreyi kullandığını iddia etti.

