Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/kediyi-cagirip-yag-cozucu-sprey-sikti-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1105510875.html
Kediyi çağırıp yağ çözücü sprey sıktı: Adli kontrolle serbest bırakıldı
Kediyi çağırıp yağ çözücü sprey sıktı: Adli kontrolle serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının sokak kedisine yağ çözücü sprey sıktığı anlar tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T16:01+0300
2026-05-05T16:01+0300
türki̇ye
kedi
sprey
adli kontrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105510731_0:5:475:272_1920x0_80_0_0_f669fd7bfc5c9b161b91105e658e856e.jpg
Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette çalışan kadın, market önündeki sokak kedisini yanına çağırarak elindeki spreyi hayvanın yüzüne sıktı.Görüntülere göre kadın, "Gel annem gel" diyerek çağırdığı kediye elindeki yağ çözücü spreyi sıktı.Spreyden kaçan kedi bir aracın altına sığınırken, kadın aracın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.Polis harekete geçtiSosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Olayın şüphelisi olarak belirlenen market çalışanı A.A. (43) ile görüntüyü kaydeden mesai arkadaşı gözaltına alındı.Adli kontrolle serbest bırakıldılarEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheliden dikkat çeken savunmaA.A.’nın ifadesinde, spreyin içindeki maddenin su olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.Şüpheli, kedinin markete girmeye çalıştığını ve onu uzaklaştırmak amacıyla spreyi kullandığını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/vapura-bindi-bir-daha-gorulmedi-cansiz-bedeni-haydarpasa-aciklarinda-bulundu-1105508881.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105510731_0:0:475:357_1920x0_80_0_0_59b4bf4a9fcb82e09d6bd0097049bf6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kedi, sprey, adli kontrol
kedi, sprey, adli kontrol

Kediyi çağırıp yağ çözücü sprey sıktı: Adli kontrolle serbest bırakıldı

16:01 05.05.2026
© Sosyal medyaKediyi yanına çağırıp yağ çözücü sprey sıktı: Adli kontrolle serbest bırakıldı
Kediyi yanına çağırıp yağ çözücü sprey sıktı: Adli kontrolle serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© Sosyal medya
Abone ol
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının sokak kedisine yağ çözücü sprey sıktığı anlar tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette çalışan kadın, market önündeki sokak kedisini yanına çağırarak elindeki spreyi hayvanın yüzüne sıktı.
Görüntülere göre kadın, "Gel annem gel" diyerek çağırdığı kediye elindeki yağ çözücü spreyi sıktı.
Spreyden kaçan kedi bir aracın altına sığınırken, kadın aracın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Polis harekete geçti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi olarak belirlenen market çalışanı A.A. (43) ile görüntüyü kaydeden mesai arkadaşı gözaltına alındı.

Adli kontrolle serbest bırakıldılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliden dikkat çeken savunma

A.A.’nın ifadesinde, spreyin içindeki maddenin su olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli, kedinin markete girmeye çalıştığını ve onu uzaklaştırmak amacıyla spreyi kullandığını iddia etti.
Kadıköy vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
TÜRKİYE
Vapura bindi, bir daha görülmedi: Cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu
15:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала