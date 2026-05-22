https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/iran-son-24-saatte-hurmuz-bogazindan-iranin-izin-verdigi-35-ticari-gemi-gecti-1105953892.html

İran: Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izin verdiği 35 ticari gemi geçti

İran: Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izin verdiği 35 ticari gemi geçti

Sputnik Türkiye

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde kendi güçleriyle koordineli olarak, aralarında petrol tankerleri... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T13:27+0300

2026-05-22T13:27+0300

2026-05-22T13:37+0300

dünya

hürmüz boğazı

i̇ran

deniz kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105954106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39040c4823bedcc19ead18707d01fc92.jpg

Ateşkes sürecinin devam ettiği Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişleri devam ediyor. Rakamlar, günlük olarak İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması tarafından yapılıyor. Devrim muhafızları donanması bugünkü açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan 35 geminin geçtiğini kaydetti. Açıklamada, gemilerin su yolundan geçişinin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordineli olarak yapıldığı ve İran'ın iznini gerektirdiği vurgulandı.Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/iea-baskani-iran-krizi-surerken-petrol-piyasasi-kirmizi-bolgeye-yaklasiyor-1105953699.html

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, i̇ran, deniz kuvvetleri