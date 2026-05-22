İran: Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izin verdiği 35 ticari gemi geçti
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde kendi güçleriyle koordineli olarak, aralarında petrol tankerleri...
2026-05-22T13:27+0300
13:27 22.05.2026 (güncellendi: 13:37 22.05.2026)
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde kendi güçleriyle koordineli olarak, aralarında petrol tankerleri, konteyner ve ticari gemilerin de bulunduğu 35 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.
Ateşkes sürecinin devam ettiği Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişleri devam ediyor. Rakamlar, günlük olarak İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması tarafından yapılıyor.
Devrim muhafızları donanması bugünkü açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan 35 geminin geçtiğini kaydetti.
Açıklamada, gemilerin su yolundan geçişinin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordineli olarak yapıldığı ve İran'ın iznini gerektirdiği vurgulandı.
Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler olduğu kaydedildi.