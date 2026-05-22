Galatasaray Başkanı Özbek'den Icardi'nin teklifinden Osimhen'in takımda kalmasına kadar dikkat çeken açıklamalar
© AA / Arife KarakumIcardi ve Dursun Ozbek
© AA / Arife Karakum
Abone ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam verdiği özel röportajında hayatından Galatasaray'a kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Özbek, camia içinde merakla beklenen yıldız oyuncu Icardi'nin takımda kalması konusunda teklif yaptıklarını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek'in röportajından dikkat çeken açıklamalar şöyle yer aldı:
"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimizi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek."
"Böyle bir şey olamaz. Bir takımda kim olursa olsun, 'sen bu takımda garanti oynayacaksın' (Icardi) diye bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Kimsenin haddi de değil. Galatasaray'a gelip 'ben oynama garantisi istiyorum' diye yaklaşmak kabul edilemez bir şey.
"Sezon sonu, 'Ben Galatasaray’da kalırım' dedi. Biz tabii onu duyunca Napoli’yle konuşmaya başladık. Napoli Kulübü, Osimhen’in transferi için akreditif istedi. Ben kendi şirketimden... Bir kısmını peşin ödedik. 35 milyon Euro’luk akreditif açtık."
"Victor Osimhen, gösterdiği performansla ve ortaya koyduğu aidiyet duygusuyla bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu da ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki önemli oyuncularımızdan bir tanesi."
"Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..."
"Uğurcan; kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle çok muhteşem bir kardeşim. Bu bir tarafa… Devamlı da kendisini izliyorum. Kalede gösterdiği performansla, bütün bunlar yan yana geldiği zaman Galatasaray’a layık bir kaleci olarak hep öyle baktım Uğurcan’a. Onun için transferini yaparken de zerre kadar düşünmedim. Biraz da inat ettim orada transferde. Çünkü bir Ederson transferi söz konusuydu, ben tercihimi Uğurcan’dan yana kullandım."
"Kulüpleri zora sokan hususlardan biri de şu... Şimdi herkes merak ediyor Galatasaray kimi transfer edecek? Bunu bilmek istiyorlar ya da tavsiyede bulunuyorlar şunu al bunu al diye. Transferin özelliği şöyle: gizli yapılmasında, oyuncu isminin zikredilmemesinde kulübün yararı var."
"Stat gelirlerimiz muhteşem bir seviyeye geldi. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yılda 98 milyon euro tribün gelirimiz var. Buna localar da dahil. Nereden geliyor bu 98’e? 2022’de kulübe geldiğimizde 18,3 milyon euroydu. 18 nerede, 98 nerede? Buna localar, maç günü gelirleri, kombineler ve VIP gelirleri dahil; toplam 98 milyona ulaşıyor."