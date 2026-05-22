Dolarda yükseliş: Haftanın en yüksek seviyesine ulaştı
ABD-İran belirsizliği ve iç piyasada Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ilişkin mutlak butlan kararıyla birlikte dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar güne... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T09:27+0300
2026-05-22T09:36+0300
09:27 22.05.2026 (güncellendi: 09:36 22.05.2026)
ABD-İran belirsizliği ve iç piyasada Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ilişkin mutlak butlan kararıyla birlikte dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar güne 45,5774 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5726 lira, en yüksek de 45,7809 lira seviyesi görüldü.
Dolar endeksi 99,2 civarına yükselerek altı haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.
İç piyasada ise doların güçlenmesine Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında mutlak butlan kararı verilmesi etkili oldu. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi.

Dolar ne kadar?

Dolar güne 45,5774 liradan başladı.
Gün içinde en düşük 45,5726 lira, en yüksek de 45,7809 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,7434 liradan alıcı buluyor.
Euro ise aynı saat itibarıyla 52,9648 TL seviyelerinde seyrediyor.
