Eski Prens Andrew soruşturmasında polisten çağrı: 'Bilgisi olan iletişime geçsin'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de eski Prens Andrew hakkında yürütülen 'kamu görevini kötüye kullanma' soruşturmasında polis, yeni bilgi ve tanık çağrısını yineledi. Yetkililer... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T10:00+0300

İngiltere’de eski prens Andrew olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen “kamu görevini kötüye kullanma” soruşturmasında polis yeni bir açıklama yaparak kamuoyundan bilgi paylaşmasını istedi.Thames Valley polis yetkilileri, soruşturmanın yalnızca Andrew’un ölen Jeffrey Epstein ile gizli ticaret raporları paylaştığı iddiasına odaklanmadığını belirtti. Polis, kamu görevini kötüye kullanma suçunun; makamın kötüye kullanılması, mali çıkar sağlama, cinsel istismar ve yolsuzluk gibi çok farklı başlıkları kapsayabileceğini vurguladı.Andrew'e soruşturma başlatılmıştıSoruşturma, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarına ilişkin belgeleri yayımlamasının ardından başlatılmıştı. Ancak polis kaynaklarına göre İngiliz makamları hala ABD’den resmi bilgi akışı sağlayabilmiş değil ve büyük ölçüde kamuya açık belgelere dayanıyor.2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik suçundan hüküm giyen Epstein, 2019’da New York’taki cezaevinde seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken ölmüştü.Andrew ise Epstein ile ilişkisi nedeniyle herhangi bir suç işlemediğini savunuyor. Ayrıca 2001-2011 yılları arasında yürüttüğü İngiltere ticaret temsilciliği görevinden kişisel çıkar sağlamadığı yönündeki iddiaları reddediyor.19 Şubat’ta gözaltına alınan Andrew daha sonra soruşturma kapsamında serbest bırakılmıştı. Polis, İngiliz uygulamaları gereği henüz suçlama yöneltilmeyen kişilerin isimlerini resmi açıklamalarda paylaşmıyor ve Andrew’u yalnızca “Norfolk bölgesinden 60’lı yaşlarda bir erkek” olarak tanımlıyor.Soruşturma kapsamında Norfolk’taki Sandringham malikanesindeki evi ile Windsor’daki eski ikametgahında aramalar yapıldığı bildirildi.Thames Valley Polis Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright yaptığı açıklamada, “Kamu görevini kötüye kullanma suçu farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle oldukça karmaşık bir soruşturma yürütüyoruz” dedi.Polisten mağdurlara çağrıPolis ayrıca Epstein dosyalarındaki bilgiler doğrultusunda mağdurlarla temas kurduklarını ve yeni kişilerin ifade vermesi için çağrı yaptıklarını duyurdu.Yetkililer, mağdurların uluslararası kamuoyu baskısı nedeniyle konuşmaktan çekinebileceğini değerlendiriyor. Polis açıklamasında, “Bilgisi olan herkes hazır olduğunda bizimle iletişime geçebilir. Kapımız her zaman açık” ifadeleri kullanıldı.

