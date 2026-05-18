https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/fransadaki-epstein-sorusturmasinda-yeni-magdurlar-ortaya-cikti-1105827250.html

Fransa’daki Epstein soruşturmasında yeni mağdurlar ortaya çıktı

Fransa’daki Epstein soruşturmasında yeni mağdurlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Fransa'da Jeffrey Epstein dosyasının ülke ayağına ilişkin yürütülen insan ticareti soruşturmasında yaklaşık 20 mağdur tespit edildi. Paris Savcılığı, bu... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T13:41+0300

2026-05-18T13:41+0300

2026-05-18T13:41+0300

dünya

jeffrey epstein

jean-luc brunel

donald trump

fransa

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410956_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ed710327d34ee361ed0638c97f46368f.jpg

Fransa’da, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmak ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni mağdurların ortaya çıktığı bildirildi.Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, RTL radyosu ile Public Senat kanalının ortak yayınladığı Grand Jury programında soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Beccuau, ABD’de geçen yıl kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesinin ardından Fransa ayağında başlatılan “insan ticareti” soruşturması kapsamında yaklaşık 20 mağdurun tespit edildiğini söyledi.Savcı, bu kişilerden yaklaşık 10’unun daha önce bilinmeyen isimler olduğunu belirterek, mağdurların yarısının adı Epstein belgelerinde geçen eski manken ajansı yöneticileri Jean-Luc Brunel ve Gerald Marie ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Beccuau, mağdurların bir kısmının yurt dışında bulunduğunu ve soruşturma kapsamında uluslararası adli yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.Epstein belgeleri yeniden gündem olmuştuABD Adalet Bakanlığı, ocak ayında Epstein dosyasına ilişkin yeni belgeleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Belgelerde siyaset, iş dünyası ve eğlence sektöründen çok sayıda tanınmış ismin yer alması geniş yankı uyandırmıştı.Paris Savcılığı da belgelerde adı geçen bazı kişilerin Epstein ile bağlantılarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.Epstein olayıEn küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.Kamuoyuna açıklanan Epstein dava dosyalarında Prince Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer almıştı.Öte yandan FBI ile ABD Adalet Bakanlığı’nın ortak incelemesinde, Epstein’in “müşteri listesi” tuttuğuna dair bir kanıt bulunmadığı açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca, Epstein’in hücresinde intihar ettiği sonucuna vardıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bugune-kadar-gizli-tutulmustu-epsteina-ait-oldugu-iddia-edilen-intihar-notu-yayimlandi-1105549330.html

fransa

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeffrey epstein, jean-luc brunel, donald trump, fransa, abd