Demokratik Kongo milli takımına Ebola engeli: Dünya Kupası hazırlık kampı iptal edildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkenin doğusunda ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle başkent Kinşasa'daki Dünya Kupası öncesi hazırlık kampını iptal etti. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo'da halihazırda tahmini 600 vaka arasından 139 kişinin ölümüne yol açtığı düşünülen Ebola salgının hızla yayılması üzerine başkent Kinşasa'daki Dünya Kupası öncesi hazırlık kampı iptal edildi. Milli takım kampı Belçika'ya taşındı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak nitelendirdi, ancak pandemi düzeyinde olmadığını belirtti.Milli futbol takımının sözcüsü Jerry Kalemo, uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, takımın 1974'ten bu yana ilk Dünya Kupası'na hazırlanırken, Avrupa'daki turnuva öncesi maçların planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası finalleri öncesinde 3 Haziran'da Liege'de Danimarka ile ve 9 Haziran'da Marbella'da Şili ile hazırlık maçları yapacak.Ülkede ise yetkililer, Bundibugyo olarak bilinen nadir bir türün neden olduğu Ebola salgınını kontrol altına alma çabalarıyla meşgul olacaklar.Şu anda bu tür için bir aşı bulunmamaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü, bir aşının hazır olmasının dokuz aya kadar sürebileceğini belirtmiştir.

