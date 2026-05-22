DSÖ'den korkutan açıklama: 750'den fazla şüpheli Ebola vakası ve 177 ölüm
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren Ebola salgınının korkutucu boyutlara... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T14:35+0300
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren Ebola salgınının korkutucu boyutlara ulaştığını duyurdu. DSÖ, bölgede 750'den fazla şüpheli Ebola vakası ve 177 şüpheli ölüm bildirirken; salgın, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan edildi.
Dünya genelinde sağlık krizlerini yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasından gelen son veriler üzerine en üst düzey alarm durumuna geçti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı kritik açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola durumu için "son derece endişe verici" ifadesini kullandı. Ghebreyesus, sahada resmi olarak onaylanan sayıların buz dağının yalnızca görünen kısmı olduğunu belirterek, gerçek bilançonun çok daha ağır olduğunu vurguladı.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü:
"Şu anda laboratuvar ortamında 82 vaka ve 7 ölüm doğrulandı. Ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki salgının çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Şu anda yaklaşık 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm var."
Küresel acil durum i̇lan edildi: Uganda da tehdit altında
Salgının yayılma hızının ve kontrol dışı vaka artışının önüne geçmek adına DSÖ pazar günü tarihi bir adım attı. Örgüt, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda sınır hatlarını tehdit eden Bundibugyo Ebola salgını riskini resmen uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti. Bu karar, sınır ötesi geçişlerin yoğun olduğu bölgede küresel sağlık güvenliğini korumak ve uluslararası yardımları hızlıca mobilize etmek adına en yüksek koordinasyon seviyesini temsil ediyor.
Şüpheli ölüm sayısı artıyor: Ekipler sahada seferber
Sağlık bakanlıkları ve uluslararası tıp örgütleri, özellikle kırsal bölgelerde kayıt altına alınamayan şüpheli Ebola vakası sayılarını tespit etmek için lojistik çalışmalarını artırdı. DSÖ yetkilileri, 177 şüpheli ölüm vakasının yaşandığı bölgelerde karantina, temaslı takibi ve aşılama çalışmalarına hız verilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, bölgedeki altyapı yetersizliklerinin salgın kontrolünü zorlaştırdığını, bu nedenle küresel kamuoyunun acil desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.