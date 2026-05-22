Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan, İstanbul'u küresel bir finans ve... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T17:36+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı’nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık ve harcıyoruz. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, mali, kurumsal düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız'' açıklamasında bulundu.

