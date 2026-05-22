Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık terörle değil yatırımla anılıyor
15:14 22.05.2026 (güncellendi: 15:15 22.05.2026)
© Raşit Aydoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğal Kaynaklar zirvesinde konuştu ve "Türkiye artık terörle değil yatırımla anılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde “2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi”nde konuştu. Erdoğan'ın mesajları şöyleydi:
Bölgemizde yaşanan olaylar enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahip. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmezliği, bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır.
'Enerjide tam bağımsızlık'
Savunma sanayisinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızılelma'sıdır. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmaya kararlıyız
'Somali'deki çalışmalarımız tarihi nitelikte'
Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye'nin yurt dışında ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir.
Türkiye artık terörle değil yatırımla anılıyor
Türkiye artık terörle değil yatırımla anılıyor. Terörün karanlık gölgesi çekildikçe şehirler hızla ayağa kalkıyor. Türkiye değerli maden yarışında seyirci değil oyun kurucu olmayı hedefliyor. Kritik madenler artık petrol kadar önemli. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızılelma'sıdır."