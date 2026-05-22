Çorum'da 250 kiloluk cenaze forkliftle çıkarıldı
Çorum’un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Bülbül, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 250 kilo olduğu belirtilen Bülbül’ün cenazesi, 4. kattaki... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
Çorum’un Osmancık ilçesinde eve gelen bakıcının hareketsiz halde bulduğu Mustafa Bülbül için sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 62 yaşındaki Bülbül’ün cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Çorum’a gönderildi.Yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forklift yardımıyla çıkarıldı.
21:58 22.05.2026
© AA / Emircan BardakÇorum'da yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forkliftle çıkarıldı
Çorum’un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Bülbül, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 250 kilo olduğu belirtilen Bülbül’ün cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forklift yardımıyla indirildi.
Çorum’un Osmancık ilçesinde eve gelen bakıcının hareketsiz halde bulduğu Mustafa Bülbül için sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 62 yaşındaki Bülbül’ün cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Çorum’a gönderildi.
Yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forklift yardımıyla çıkarıldı.
