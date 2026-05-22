Çorum'da 250 kiloluk cenaze forkliftle çıkarıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Bülbül, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 250 kilo olduğu belirtilen Bülbül'ün cenazesi, 4. kattaki...

Çorum’un Osmancık ilçesinde eve gelen bakıcının hareketsiz halde bulduğu Mustafa Bülbül için sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 62 yaşındaki Bülbül’ün cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Çorum’a gönderildi.Yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forklift yardımıyla çıkarıldı.

