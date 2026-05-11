Günde sadece 8 bin 500 adım kiloların geri dönmesini engelleyebilir

Obezite ve kilo vermeyle ilgili yapılan bir araştırma, günde yaklaşık 8 bin 500 adım atan kişilerin diyet sonrası verdikleri kiloları geri alma riskinin daha... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T14:22+0300

Avrupa Obezite Kongresi 2026’da sunulacak yeni araştırma, günlük yürüyüş miktarının uzun vadeli kilo kontrolünde önemli rol oynayabileceğini gösterdi. Çalışma, özellikle verilen kiloların geri alınmasını önlemeye odaklandı.Araştırma sonuçları ayrıca Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayımlanacak.8 bin 500 adım dikkat çektiAraştırmada yaklaşık 3 bin 758 yetişkinin verileri incelendi.Katılımcılar arasında günlük adım sayısını artıran kişilerin, kilo verme sürecinden sonra verdikleri kiloları daha iyi koruduğu görüldü.Yaşam tarzı programına katılan kişiler günlük ortalama 8 bin 454 adım atarken, takip sürecinde de yaklaşık 8 bin 241 adım seviyesini korudu.Araştırmanın başındaki isimlerden, İtalya’daki Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marwan El Ghoch, "Obezite tedavisindeki en büyük sorun verilen kiloların geri alınması" dedi.Araştırmaya göre fazla kilolu bireylerin yaklaşık yüzde 80’i, verdikleri kiloların bir kısmını birkaç yıl içinde yeniden alıyor.Yürüyüş kilo korumada etkili olabilirAraştırmada günlük yürüyüş miktarını artıran katılımcıların ortalama 4 kilogram verdiği ve bu kaybın büyük bölümünü uzun vadede koruyabildiği görüldü.Bilim insanları, yürüyüşün kısa vadede doğrudan daha fazla kilo verdirme etkisi göstermediğini ancak kilo koruma sürecinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.Prof. Dr. El Ghoch, "Günde yaklaşık 8 bin 500 adım atmak, kilo geri alımını önlemek için basit ve düşük maliyetli bir yöntem olabilir" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar, düzenli yürüyüşün uzun vadeli sağlık ve fiziksel aktivite alışkanlıkları açısından da önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyor.

