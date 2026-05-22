İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor: 1 Haziran'da başlıyor
Muğla'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler 1 Haziran itibarıyla yasaklandı. Yasaklar 31 Ekim'e kadar sürecek. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
15:18 22.05.2026
© AA / Ali BallıMilas orman yangını
Milas orman yangını
Muğla'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler 1 Haziran itibarıyla yasaklandı. Yasaklar 31 Ekim'e kadar sürecek.
Havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı gerekçesiyle Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara girilmesi 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandı. Tedbir kararına uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

1 Haziran'da başlayacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararı doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı alanlara girişlere yasak getirildi.
Karar gereğince belirlenen sahalara yetkili makamlardan izinli olanların dışındaki kişilerin girmesi yasaklandı. Karar, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında uygulanacak.

Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek

Ormanlık sahaların çevresinde, içinde ve bitişiğinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması ile orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı faaliyet yürütülmesi de yasak kapsamına alındı.
Bu kararlara ve tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlemler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Hangi ormanlık alanlara yasak getirildi?

Valilik tarafından paylaşılan listede girişlerin yasaklandığı bazı bölgeler şöyle:
"Yılanlı, Karadağ, Kıran, Kuyucak, Turnalı, Sarnıç, Denizova, Akbük, Yerkesik, Algı, Çiftlik, Menteşe, Günnücek, İçmeler, Asparan, Çetibeli, Gökçe, Yeşilbelde, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Karaca, Çamlı, Adaköy, Sedir Adası ve çevresi, Armutalan ve Beldibi ormanları."
