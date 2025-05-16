https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/orman-yangini-tedbirleri-basliyor-ormanlara-girise-ates-yakilmasina-ve-piknige-yasak-geldi-1096270170.html

Orman yangını tedbirleri başlıyor: Ormanlara girişe, ateş yakılmasına ve pikniğe yasak geldi

Orman yangını tedbirleri başlıyor: Ormanlara girişe, ateş yakılmasına ve pikniğe yasak geldi

Sputnik Türkiye

Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları tehlikesi gündem olmaya başladı. Bilecik Valiliği, 5 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara girişi yasaklayacağını... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T10:11+0300

2025-05-16T10:11+0300

2025-05-16T10:11+0300

yaşam

bilecik valiliği

orman yangını

yasak

piknik

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Bilecik’te yaz ayları yaklaşırken, orman yangınlarına karşı kritik bir önlem alındı. Vali Şefik Aygöl, 5 Haziran’dan itibaren 31 Ekim’e kadar ormanlara girişlerin Valilik izniyle yapılacağını duyurdu. Ateş yakmak ve piknik yapmak da bu süre boyunca yasaklandı. Geçen yıl çıkan 22 yangında 25 hektar alanın kül olduğunu hatırlatan Vali Aygöl, “Asıl hedefimiz yeşil vatanı korumak” dedi.Vali Aygöl şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/israilde-yangin-yaklasik-12-bin-donum-alan-etkilendi-1095824246.html

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bilecik valiliği, orman yangını, yasak, piknik