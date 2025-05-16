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Orman yangını tedbirleri başlıyor: Ormanlara girişe, ateş yakılmasına ve pikniğe yasak geldi
Orman yangını tedbirleri başlıyor: Ormanlara girişe, ateş yakılmasına ve pikniğe yasak geldi
Sputnik Türkiye
Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları tehlikesi gündem olmaya başladı. Bilecik Valiliği, 5 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara girişi yasaklayacağını... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T10:11+0300
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yaşam
bilecik valiliği
orman yangını
yasak
piknik
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Bilecik’te yaz ayları yaklaşırken, orman yangınlarına karşı kritik bir önlem alındı. Vali Şefik Aygöl, 5 Haziran’dan itibaren 31 Ekim’e kadar ormanlara girişlerin Valilik izniyle yapılacağını duyurdu. Ateş yakmak ve piknik yapmak da bu süre boyunca yasaklandı. Geçen yıl çıkan 22 yangında 25 hektar alanın kül olduğunu hatırlatan Vali Aygöl, “Asıl hedefimiz yeşil vatanı korumak” dedi.Vali Aygöl şu açıklamayı yaptı:
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bilecik valiliği, orman yangını, yasak, piknik
bilecik valiliği, orman yangını, yasak, piknik

Orman yangını tedbirleri başlıyor: Ormanlara girişe, ateş yakılmasına ve pikniğe yasak geldi

10:11 16.05.2025
© Fotoğraf : Şili afet ulusal bilgi sosyal medya hesabıŞili'de orman yangınları geri döndü: Bazı yerlerde yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Şili'de orman yangınları geri döndü: Bazı yerlerde yangın yerleşim yerlerine sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© Fotoğraf : Şili afet ulusal bilgi sosyal medya hesabı
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Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları tehlikesi gündem olmaya başladı. Bilecik Valiliği, 5 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara girişi yasaklayacağını duyurdu. Yasak kapsamına piknik ve ateş yakılması da dahil edildi.
Bilecik’te yaz ayları yaklaşırken, orman yangınlarına karşı kritik bir önlem alındı. Vali Şefik Aygöl, 5 Haziran’dan itibaren 31 Ekim’e kadar ormanlara girişlerin Valilik izniyle yapılacağını duyurdu.
Ateş yakmak ve piknik yapmak da bu süre boyunca yasaklandı. Geçen yıl çıkan 22 yangında 25 hektar alanın kül olduğunu hatırlatan Vali Aygöl, “Asıl hedefimiz yeşil vatanı korumak” dedi.
Vali Aygöl şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl şehrimizde 22 orman yangınında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Aldığımız kararla 5 Haziran itibarıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Bu alanlara girişler Valilik iznine tabi olacak.

Yangınların önemli bölümü hasat sonrası çıkan anız yangınlarından kaynaklandı. Biçerdöverler hasatları yaptıklarında su tankeri bulundurması zorunlu şeklinde kararı aldık. Asıl hedefimiz özellikle yeşil vatanımızı korumak ve ülkemizin yeşil gerdanı olan ormanlarımıza sahip çıkmak olacak."

A forest fire is burning near Latrun, Israel, Wednesday, April 30, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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