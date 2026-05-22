Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
02:16 22.05.2026 (güncellendi: 02:17 22.05.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet almak' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alınan 3 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.