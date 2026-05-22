İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bayram trafiği başladı: Otoyollar, havalimanları ve otogarlarda tatil yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili öncesinde Türkiye genelinde ulaşım noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Otoyollarda araç trafiği artarken, havalimanları ve... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
18:17 22.05.2026
© AA / Gökhan Yılmazİstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili öncesinde Türkiye genelinde ulaşım noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Otoyollarda araç trafiği artarken, havalimanları ve otogarlarda da yolcu hareketliliği dikkat çekti.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu nedeniyle araç trafiği kısmen arttı. İstanbul Havalimanı girişleri ve terminal çevresinde zaman zaman trafik oluşurken, yolcular güvenlik kontrollerinin ardından iç ve dış hat kontuarlarında yoğunluk oluşturdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da bayram yoğunluğu nedeniyle ek önlemler devreye alındı. Operasyon, güvenlik ve temizlik ekiplerinde personel sayısı artırılırken, bugün havalimanında 827 uçuşun gerçekleştirileceği ve yaklaşık 140 bin yolcunun terminali kullanmasının beklendiği bildirildi.
Öte yandan Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da bayram hareketliliği yaşandı. Otobüs firmalarında yoğunluk oluşurken, peronlarda yolcu trafiği arttı.
