https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/bakan-ciftci-bayram-tedbirlerini-acikladi-tuzak-radar-uygulamasi-vurgusu-yapti-1105948228.html

Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat: Tuzak radar uygulaması yapılacak mı?

Kurban Bayramı için yola çıkacaklar dikkat: Tuzak radar uygulaması yapılacak mı?

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Türkiye genelinde alınan tedbirleri açıklarken, özellikle tuzak radar uygulamasının... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T11:22+0300

2026-05-22T11:22+0300

2026-05-22T12:11+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

kurban bayramı

bayram

trafik

trafik cezası

trafik ihlali

trafik kontrolü

radar

elektronik radar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099825651_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38de9bf7698053c6490581d01ae15a0f.jpg

Türkiye, Kurban Bayramı'na hazırlanırken alınacak tedbirler hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 334 bin 17 kolluk personelinin bayramda görevlerinin başında olacağını duyurdu. Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak için görevi başındadır" ifadelerini kullandı. 11 günlük planlama yapıldı Habertürk'ün haberine göre, trafik kazaları sebebiyle can kayıplarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin, hareketliliğinin başladığı 22 Mayıs ile bayram bitişinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki 11 gün boyunca planlandığını duyurdu.Bakan Çiftçi, 2021-2024 yılları arası Kurban Bayramı tatillerinde yaşanılan can kayıplarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "2021 yılında 6 bin 469, 2022 yılında 6 bin 132, 2023 yılında 7 bin 408, 2024 yılında 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. 2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma; 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma; 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı." Gizli yolcu ile otobüsler denetlenecek Kurban Bayramı'nda 334 bin 17 kolluk personelinin görevlendirildiğini, 66 bin 481'inin trafik tedbirleri kapsamında görevlerinin başında olacağını dile getiren Bakan Çiftçi, bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personelin gizli yolcu olarak otobüs denetimlerini sürdüreceğini kaydetti. Tuzak radar uygulaması yapılmayacak61 ildeki, 520 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız denetimi yapılacağını belirten Bakan Çiftçi, “EDS nokta ve güzergâhlarına ilişkin bilgiler HAYAT 112 Acil Mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam bin 581 mobil radar ile denetimler sağlanacaktır.” dedi. Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının altını çizen Bakan Çiftçi, “Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır.” açıklamasında bulundu.Kamyon ve çekicilerin 1 Haziran'a kadar bazı yollara çıkamayacakBakan Çiftçi, 30 Mayıs 2026 cumartesi günü saat 13.00’ten, 1 haziran 2026 pazartesi günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrinin bazı otoyollarda yasaklandığını belirterek şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kurban-bayrami-duzenlemesi-resmi-gazetede-kopru-otoyol-ve-toplu-ulasim-ucretsiz-oldu-1105925797.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa çiftçi, kurban bayramı, bayram, trafik, trafik cezası, trafik ihlali, trafik kontrolü, radar, elektronik radar