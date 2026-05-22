Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T12:29+0300
Fenerbahçe'de seçim heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alacak isimler ortaya çıktı.Aziz Yıldırım'ın yönetim listesiAsil üyelerBarış GöktürkMahmut Nedim UsluNihat ÖzbağıMustafa ÇağlarAhmet Önder FıratCihan KamerFatih ÖztürkBatuhan ÖzdemirTanju KayaMurat İmanÖzgür PekerYusuf Buğra TanıkMehmet AydınMehmet Selim KosifYedek üyelerFatih AslanVolkan AkanMustafa Aydın AcunBarış KaragözSavaş AdaletDemre İşcanYasemin Babayiğit
