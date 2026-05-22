Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/akademisyen-yasin-ermenistanin-casusluk-yargilanmasi-guney-kafkasyadaki-guc-dengeleri-olarak-1105961951.html
Akademisyen Yaşin: Ermenistan’ın casusluk yargılanması, Güney Kafkasya’daki güç dengeleri olarak değerlendirilmeli
Akademisyen Yaşin: Ermenistan’ın casusluk yargılanması, Güney Kafkasya’daki güç dengeleri olarak değerlendirilmeli
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da geçen yıldan bu yana Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Rus vatandaşı tutuklandı. Ermenistan’daki tutuklamaları değerlendiren... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T16:36+0300
2026-05-22T16:36+0300
dünya
güney kafkasya
ermenistan
azerbaycan
avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg
Ermenistan'da, Haziran 2024'te Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Artyom Mahmutov ve Daniil Semenyuk adlı iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı. Bu olaydan bir ay sonra ise, bu kişilerin durumunu araştırmak için Ermenistan'a gelen arkadaşları Viktor Tihomirov da aynı gerekçeyle gözaltına alındı. Ermenistan mahkemeleri halihazırda yabancı bir devlet lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunmakla suçlanan Rus vatandaşları hakkında üç ayrı ceza davası yürütüyor. Rus vatandaşlarının tutukluluğuna yapılan itirazlarda reddedildi.Ermenistan’da yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Akademisyen Dr. Gözde Kılıç Yaşin, şunları belirtti:“Akademik literatürde sıkça vurgulandığı üzere, özellikle jeopolitik fay hatlarının hareketli olduğu coğrafyalarda, devlet güvenliğine ilişkin ceza yargılamaları dönemsel dış politika doktrinlerinden bağımsız düşünülemez. Son yıllarda Ermenistan’ın Rusya ile ilişkilerinde yaşanan kırılma, Azerbaycan’la devam eden güvenlik rekabeti ve bölgedeki büyük güç rekabeti, bu tür casusluk davalarının yalnızca hukuki değil aynı zamanda jeopolitik bir okuma gerektirmesine yol açmaktadır. Ermenistan’ın bölgesel ittifak yapılarını çeşitlendirme arayışında olduğu ve iç siyasette kutuplaşmanın derinleştiği bu konjonktür, söz konusu casusluk davalarının iç siyasi tüketim veya dış politikada bir koz olarak kullanıldığı yönündeki iddiaları –yani hukukun politize edildiği tezlerini– rasyonel bir şüphe olarak önümüze getirmektedir. Yargısal süreçlerin siyasal baskı aracına dönüştüğü iddiaları bu şüpheyi güçlendirmektedir.”Ermenistan’ın uluslararası yükümlülükleri devreye girmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Yaşin sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/ermenistanda-azerbaycan-lehine-casusluk-yapmakla-suclanan-rus-vatandaslari-suclamalari-reddetti-1105889094.html
güney kafkasya
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_192:0:1397:904_1920x0_80_0_0_c03ad28d782ec5b0984959b6dc23db2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güney kafkasya, ermenistan, azerbaycan, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
güney kafkasya, ermenistan, azerbaycan, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)

Akademisyen Yaşin: Ermenistan’ın casusluk yargılanması, Güney Kafkasya’daki güç dengeleri olarak değerlendirilmeli

16:36 22.05.2026
© AAHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Ermenistan'da geçen yıldan bu yana Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Rus vatandaşı tutuklandı. Ermenistan’daki tutuklamaları değerlendiren Akademisyen Dr. Gözde Kılıç Yaşin, Ermenistan’ın uluslararası yükümlülüklere uyması gerektiğini vurguladı.
Ermenistan'da, Haziran 2024'te Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Artyom Mahmutov ve Daniil Semenyuk adlı iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı. Bu olaydan bir ay sonra ise, bu kişilerin durumunu araştırmak için Ermenistan'a gelen arkadaşları Viktor Tihomirov da aynı gerekçeyle gözaltına alındı. Ermenistan mahkemeleri halihazırda yabancı bir devlet lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunmakla suçlanan Rus vatandaşları hakkında üç ayrı ceza davası yürütüyor. Rus vatandaşlarının tutukluluğuna yapılan itirazlarda reddedildi.
Ermenistan’da yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Akademisyen Dr. Gözde Kılıç Yaşin, şunları belirtti:
“Akademik literatürde sıkça vurgulandığı üzere, özellikle jeopolitik fay hatlarının hareketli olduğu coğrafyalarda, devlet güvenliğine ilişkin ceza yargılamaları dönemsel dış politika doktrinlerinden bağımsız düşünülemez. Son yıllarda Ermenistan’ın Rusya ile ilişkilerinde yaşanan kırılma, Azerbaycan’la devam eden güvenlik rekabeti ve bölgedeki büyük güç rekabeti, bu tür casusluk davalarının yalnızca hukuki değil aynı zamanda jeopolitik bir okuma gerektirmesine yol açmaktadır. Ermenistan’ın bölgesel ittifak yapılarını çeşitlendirme arayışında olduğu ve iç siyasette kutuplaşmanın derinleştiği bu konjonktür, söz konusu casusluk davalarının iç siyasi tüketim veya dış politikada bir koz olarak kullanıldığı yönündeki iddiaları –yani hukukun politize edildiği tezlerini– rasyonel bir şüphe olarak önümüze getirmektedir. Yargısal süreçlerin siyasal baskı aracına dönüştüğü iddiaları bu şüpheyi güçlendirmektedir.”
Ermenistan’ın uluslararası yükümlülükleri devreye girmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Yaşin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yargılama makamının yürütmenin yapısal veya dolaylı baskılarından arındırılmış olması gerekir. Burada görünüşte bağımsızlık da önemli bir kriterdir. Şunu ifade etmek gerekir ki; sanıkların suçlamaları bütünüyle reddettiği bu hassas süreçte, meselenin hukuki meşruiyeti ne iddia makamının mutlak anlatısına ne de sanık devletlerin savunmalarına indirgenebilir. Hukukçu ihtiyatlılığı, bizi davanın esasına dair aceleci hükümler vermekten alıkoyar. Yargılamanın neticesinde 'adil yargılanma hakkının ihlal edilip edilmediği' ve 'hukukun politize olup olmadığı' sorularının nihai değerlendirmesi, Ermenistan mahkemelerinin delil kalitesine, savunmaya tanınan alana ve yürütme organı karşısındaki kurumsal özerkliğine bağlıdır. Bu aşamada, “adil yargılanma hakkının kesin biçimde ihlal edildiği” yönünde kategorik bir değerlendirme yapmak erken olur. Ancak dosyanın yüksek siyasal hassasiyeti nedeniyle, sürecin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları ışığında dikkatle izlenmesi gerektiği söylenebilir. Özellikle yürütme organının söylemleri, medyadaki suçlayıcı dil ve delillerin şeffaflığı, ileride yapılabilecek bir AİHM incelemesinde kritik önem taşıyacaktır. Son tahlilde, Ermenistan’da yürütülen bu tür casusluk soruşturmaları yalnızca ceza hukuku ekseninde değil, Güney Kafkasya’daki güç dengelerinin yeniden şekillendiği daha geniş bir jeopolitik bağlam içinde okunmak zorundadır. Rusya–Ermenistan ilişkilerindeki gerilim, Azerbaycan ile devam eden güvenlik rekabeti ve bölgesel nüfuz mücadelesi, bu davaların algısal düzeyde dahi “salt hukuki süreçler” olarak algılanmasını zorlaştırmaktadır.”
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
DÜNYA
Ermenistan’da Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan Rus vatandaşları suçlamaları reddetti
20 Mayıs, 13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала