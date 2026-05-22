Akademisyen Yaşin: Ermenistan’ın casusluk yargılanması, Güney Kafkasya’daki güç dengeleri olarak değerlendirilmeli

Sputnik Türkiye

Ermenistan'da geçen yıldan bu yana Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Rus vatandaşı tutuklandı. Ermenistan’daki tutuklamaları değerlendiren... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Ermenistan'da, Haziran 2024'te Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Artyom Mahmutov ve Daniil Semenyuk adlı iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı. Bu olaydan bir ay sonra ise, bu kişilerin durumunu araştırmak için Ermenistan'a gelen arkadaşları Viktor Tihomirov da aynı gerekçeyle gözaltına alındı. Ermenistan mahkemeleri halihazırda yabancı bir devlet lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunmakla suçlanan Rus vatandaşları hakkında üç ayrı ceza davası yürütüyor. Rus vatandaşlarının tutukluluğuna yapılan itirazlarda reddedildi.Ermenistan’da yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Akademisyen Dr. Gözde Kılıç Yaşin, şunları belirtti:“Akademik literatürde sıkça vurgulandığı üzere, özellikle jeopolitik fay hatlarının hareketli olduğu coğrafyalarda, devlet güvenliğine ilişkin ceza yargılamaları dönemsel dış politika doktrinlerinden bağımsız düşünülemez. Son yıllarda Ermenistan’ın Rusya ile ilişkilerinde yaşanan kırılma, Azerbaycan’la devam eden güvenlik rekabeti ve bölgedeki büyük güç rekabeti, bu tür casusluk davalarının yalnızca hukuki değil aynı zamanda jeopolitik bir okuma gerektirmesine yol açmaktadır. Ermenistan’ın bölgesel ittifak yapılarını çeşitlendirme arayışında olduğu ve iç siyasette kutuplaşmanın derinleştiği bu konjonktür, söz konusu casusluk davalarının iç siyasi tüketim veya dış politikada bir koz olarak kullanıldığı yönündeki iddiaları –yani hukukun politize edildiği tezlerini– rasyonel bir şüphe olarak önümüze getirmektedir. Yargısal süreçlerin siyasal baskı aracına dönüştüğü iddiaları bu şüpheyi güçlendirmektedir.”Ermenistan’ın uluslararası yükümlülükleri devreye girmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Yaşin sözlerini şöyle sürdürdü:

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

