Ermenistan’da Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan Rus vatandaşları suçlamaları reddetti

Ermenistan'da geçen yıldan bu yana Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Rus vatandaşı tutuklandı. Tutukluların tamamı suçsuz olduklarını belirterek... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T13:52+0300

Ermenistan'da, Haziran 2024'te Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Artyom Mahmutov ve Daniil Semenyuk adlı iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı. Bu olaydan bir ay sonra ise, bu kişilerin durumunu araştırmak için Ermenistan'a gelen arkadaşları Viktor Tihomirov da aynı gerekçeyle gözaltına alındı. Üç arkadaşın Moskova’da aynı yetimhanede bulunduğu öğrenildi. Ermenistan mahkemeleri halihazırda yabancı bir devlet lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunmakla suçlanan Rus vatandaşları hakkında üç ayrı ceza davası yürütüyor.İlk dava kapsamında Mahmutov, Semenyuk ve Tihomirov’un Ermenistan’a casusluk faaliyetleri yürütmek amacıyla geldikleri iddia ediliyor. Bununla birlikte Daniil Semenyuk’un ilk kez Ermenistan’a gittiği ve ülkeye giriş yapmaya fırsat bulamadan doğrudan havalimanında tutuklandığı biliniyor.Üç Rus vatandaşı bazı Ermeni topraklarının Azerbaycan ile olan tarihi bağını konu alan bir belgesel çekmek amacıyla Ermenistan’a geldiği ve Müslüman mezarlıkları, müzeler, dini yapılar ve yıkık camiler gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiği, yasaklanmış alanlara girmedikleri veya fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerlerde fotoğraf çekmedikleri anlaşılıyor.Rus film endüstrisinde çalışan Nikolay, yaptığı açıklamada projeyi meslektaşı Viktor Tihomirov'a önerdiğini anlattı:Tahmin edileceği üzere, Nikolay ile iletişime geçen yapımcı ortadan kayboldu ve telefonlarına cevap vermiyor. Üç Rus'un arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ise şunlar anlattı:.Suç işleme niyetlerinin olmadığı güvenilir bir şekilde tespit edilmişolan bu genç Ruslar, kültürel alanları görüntülemenin Ermenistan'ın güvenliğine zarar verebileceğinin farkında değillerdi. Buna rağmen ülke yetkilileri, mahkum edilmelerini talep ediyor.İddianamede, çektikleri fotoğraf veya videoların Ermenistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü veya dış güvenliğini zayıflatmak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi içerdiğini iddia etmelerine olanak sağlayacak somut bir kanıt bulunmuyor. Bu yerlerin ve yapıların tamamına internetten ulaşılabiliyor. Herhangi bir askeri tesis, herhangi bir sınır görüntüsü yok. Genelde tarihi anıtlar, kültürel miras alanları ve mezarlıklar söz konusu olup, bunların bazıları eski Azerbaycan mezarlarıdır. Ancak Azerbaycanlıların yıllarca Ermeni topraklarında yaşadığını kimse inkar edemez. Bu, tarihsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Ermenistan'da gözaltına alınan Rusların listesi bu üç gençle sınırlı değil. Eylül 2024'te Ermenistan'da Dağıstan sakini iki Rus vatandaşı daha gözaltına alındı, Emirhan Emirhanov ve Said Aliyev. Bu yılın Mart ayında Ermenistan'da Vladislav Eliseyev adlı bir Rus vatandaşı daha aynı madde kapsamında gözaltına alındı. Şu anda 6 Rus vatandaşı nezarethanede tutuklu bulunuyor.Rus diplomatlar, vatandaşlarına yardım etmek için çabalarını sürdürüyor. Dosyalarda yer alan bilgilere göre, ‘Rus tarafı vatandaşlarına yardım etmek için büyük çaba sarf ediyor ve gözaltına alınanlarla sürekli iletişim halinde." Aynı zamanda soruşturma makamı, suçlu olduklarını kabul etmeleri için şüphelilere baskı yapıyor. Ancak bugüne kadar Ermenistan tarafında hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Uydurma bahanelerle düzenli olarak ertelenen mahkeme duruşmalarını bekleyen Rus gençlerin tutukluluk halleri devam ediyor.

