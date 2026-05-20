https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/ermenistanda-azerbaycan-lehine-casusluk-yapmakla-suclanan-rus-vatandaslari-suclamalari-reddetti-1105889094.html
Ermenistan’da Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan Rus vatandaşları suçlamaları reddetti
Ermenistan’da Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan Rus vatandaşları suçlamaları reddetti
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da geçen yıldan bu yana Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Rus vatandaşı tutuklandı. Tutukluların tamamı suçsuz olduklarını belirterek... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T13:52+0300
2026-05-20T13:52+0300
2026-05-20T13:52+0300
dünya
ermenistan
haberler
azerbaycan
moskova
rus vatandaşı
tutuklu
suçsuz
ruslar
casusluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg
Ermenistan'da, Haziran 2024'te Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Artyom Mahmutov ve Daniil Semenyuk adlı iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı. Bu olaydan bir ay sonra ise, bu kişilerin durumunu araştırmak için Ermenistan'a gelen arkadaşları Viktor Tihomirov da aynı gerekçeyle gözaltına alındı. Üç arkadaşın Moskova’da aynı yetimhanede bulunduğu öğrenildi. Ermenistan mahkemeleri halihazırda yabancı bir devlet lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunmakla suçlanan Rus vatandaşları hakkında üç ayrı ceza davası yürütüyor.İlk dava kapsamında Mahmutov, Semenyuk ve Tihomirov’un Ermenistan’a casusluk faaliyetleri yürütmek amacıyla geldikleri iddia ediliyor. Bununla birlikte Daniil Semenyuk’un ilk kez Ermenistan’a gittiği ve ülkeye giriş yapmaya fırsat bulamadan doğrudan havalimanında tutuklandığı biliniyor.Üç Rus vatandaşı bazı Ermeni topraklarının Azerbaycan ile olan tarihi bağını konu alan bir belgesel çekmek amacıyla Ermenistan’a geldiği ve Müslüman mezarlıkları, müzeler, dini yapılar ve yıkık camiler gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiği, yasaklanmış alanlara girmedikleri veya fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerlerde fotoğraf çekmedikleri anlaşılıyor.Rus film endüstrisinde çalışan Nikolay, yaptığı açıklamada projeyi meslektaşı Viktor Tihomirov'a önerdiğini anlattı:Tahmin edileceği üzere, Nikolay ile iletişime geçen yapımcı ortadan kayboldu ve telefonlarına cevap vermiyor. Üç Rus'un arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ise şunlar anlattı:.Suç işleme niyetlerinin olmadığı güvenilir bir şekilde tespit edilmişolan bu genç Ruslar, kültürel alanları görüntülemenin Ermenistan'ın güvenliğine zarar verebileceğinin farkında değillerdi. Buna rağmen ülke yetkilileri, mahkum edilmelerini talep ediyor.İddianamede, çektikleri fotoğraf veya videoların Ermenistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü veya dış güvenliğini zayıflatmak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi içerdiğini iddia etmelerine olanak sağlayacak somut bir kanıt bulunmuyor. Bu yerlerin ve yapıların tamamına internetten ulaşılabiliyor. Herhangi bir askeri tesis, herhangi bir sınır görüntüsü yok. Genelde tarihi anıtlar, kültürel miras alanları ve mezarlıklar söz konusu olup, bunların bazıları eski Azerbaycan mezarlarıdır. Ancak Azerbaycanlıların yıllarca Ermeni topraklarında yaşadığını kimse inkar edemez. Bu, tarihsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Ermenistan'da gözaltına alınan Rusların listesi bu üç gençle sınırlı değil. Eylül 2024'te Ermenistan'da Dağıstan sakini iki Rus vatandaşı daha gözaltına alındı, Emirhan Emirhanov ve Said Aliyev. Bu yılın Mart ayında Ermenistan'da Vladislav Eliseyev adlı bir Rus vatandaşı daha aynı madde kapsamında gözaltına alındı. Şu anda 6 Rus vatandaşı nezarethanede tutuklu bulunuyor.Rus diplomatlar, vatandaşlarına yardım etmek için çabalarını sürdürüyor. Dosyalarda yer alan bilgilere göre, ‘Rus tarafı vatandaşlarına yardım etmek için büyük çaba sarf ediyor ve gözaltına alınanlarla sürekli iletişim halinde." Aynı zamanda soruşturma makamı, suçlu olduklarını kabul etmeleri için şüphelilere baskı yapıyor. Ancak bugüne kadar Ermenistan tarafında hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Uydurma bahanelerle düzenli olarak ertelenen mahkeme duruşmalarını bekleyen Rus gençlerin tutukluluk halleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rusyadan-ermenistana-zelenskiy-notasi-ermenistan-buyukelcisi-disislerine-cagrildi-1105577121.html
ermenistan
azerbaycan
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_192:0:1397:904_1920x0_80_0_0_c03ad28d782ec5b0984959b6dc23db2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, haberler, azerbaycan, moskova, rus vatandaşı, tutuklu, suçsuz, ruslar, casusluk
ermenistan, haberler, azerbaycan, moskova, rus vatandaşı, tutuklu, suçsuz, ruslar, casusluk
Ermenistan’da Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan Rus vatandaşları suçlamaları reddetti
Ermenistan'da geçen yıldan bu yana Azerbaycan lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Rus vatandaşı tutuklandı. Tutukluların tamamı suçsuz olduklarını belirterek, sadece tarihi ve kültürel yerlerin çekimlerini yapmak için orada bulunduklarını savunuyor. Avukatları ise davaların mesnetsiz olduğunu ifade ediyor.
Ermenistan'da, Haziran 2024'te Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Artyom Mahmutov ve Daniil Semenyuk adlı iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı. Bu olaydan bir ay sonra ise, bu kişilerin durumunu araştırmak için Ermenistan'a gelen arkadaşları Viktor Tihomirov da aynı gerekçeyle gözaltına alındı. Üç arkadaşın Moskova’da aynı yetimhanede bulunduğu öğrenildi. Ermenistan mahkemeleri halihazırda yabancı bir devlet lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunmakla suçlanan Rus vatandaşları hakkında üç ayrı ceza davası yürütüyor.
İlk dava kapsamında Mahmutov, Semenyuk ve Tihomirov’un Ermenistan’a casusluk faaliyetleri yürütmek amacıyla geldikleri iddia ediliyor. Bununla birlikte Daniil Semenyuk’un ilk kez Ermenistan’a gittiği ve ülkeye giriş yapmaya fırsat bulamadan doğrudan havalimanında tutuklandığı biliniyor.
Üç Rus vatandaşı bazı Ermeni topraklarının Azerbaycan ile olan tarihi bağını konu alan bir belgesel çekmek amacıyla Ermenistan’a geldiği ve Müslüman mezarlıkları, müzeler, dini yapılar ve yıkık camiler gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiği, yasaklanmış alanlara girmedikleri veya fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerlerde fotoğraf çekmedikleri anlaşılıyor.
Rus film endüstrisinde çalışan Nikolay, yaptığı açıklamada projeyi meslektaşı Viktor Tihomirov'a önerdiğini anlattı:
Film sektöründe çalışıyorum. Uzun zamandır aynı zamanda çeşitli televizyon kanalları için de çalıştım. Uzun metrajlı filmler, diziler ve diğer formatlarda çalışmalar yaptım. Bir ara tanıştırıldığım bir yapımcıyla bir projede çalışıyordum. NTV, IVI ve diğer birçok kanalla iş birliği yapıyordu. Onunla bir yıldan biraz fazla çalıştım. Bir ara beni bir tarihi film projesine katılmaya davet etti ve ben de kabul ettim. Ben daha çok yapımcı eğitimi almış, idari bir geçmişe sahibim. Bana projeden bahsetti, henüz onay aşamasında olduğunu söyledi ama bana bazı görevler verdi. Çekimler Ermenistan'da yapılıyordu. Tarihi yerler, kilise, anıt gibi yerleri çekmemiz gerekiyordu. Herhangi bir şeyden şüphelenmedim, yasak olanhiçbir yerde çekim yapmadık. Aynı sektörde çalışan bir meslektaşım olan Viktor Tihomirov ile tanıştım. İyi anlaştık ve o da projeye katılmayı kabul etti. Ekibi o kurdu. Her şeyden o sorumluydu. Benim görevim sadece tarihi eserleri çekmekti.
Tahmin edileceği üzere, Nikolay ile iletişime geçen yapımcı ortadan kayboldu ve telefonlarına cevap vermiyor. Üç Rus'un arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ise şunlar anlattı:.
“Tutukluların üçünü tanıyordum. Viktor ve Artyom’u okuldan beri tanıyordum. Farklı yaşlardaydılar ama aynı grupta takılıyorlardı. Haklarında izlenimim olumlu. Zor bir çocukluk geçirmelerine, yetimhanede anne ve babasız yetişmelerine rağmen harika insani niteliklerini, doğal çekiciliklerini korudular ve her zaman mütevazı kaldılar. Bu yüzden şu an içinde bulundukları durum beni şaşırtıyor. Hatta iyice çıkmaza sokuyor. Bildiğim kadarıyla kişisel ilişkilerinde hiçbir sınırı aşmadılar. Şimdi ise suçlanıyorlar. Eminim ki sorumlu olmadıkları bir şeyi, yani casusluğu, onlara yüklemeye çalışıyorlar. Daha önce kişisel ilişkilerinde belirli sınırları aşmayan bu kişilerin, eminim ki bunu bir ulus, bir ülke ile ilgili olarak yapmayı düşünemezler bile.”
Suç işleme niyetlerinin olmadığı güvenilir bir şekilde tespit edilmişolan bu genç Ruslar, kültürel alanları görüntülemenin Ermenistan'ın güvenliğine zarar verebileceğinin farkında değillerdi. Buna rağmen ülke yetkilileri, mahkum edilmelerini talep ediyor.
İddianamede, çektikleri fotoğraf veya videoların Ermenistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü veya dış güvenliğini zayıflatmak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi içerdiğini iddia etmelerine olanak sağlayacak somut bir kanıt bulunmuyor. Bu yerlerin ve yapıların tamamına internetten ulaşılabiliyor. Herhangi bir askeri tesis, herhangi bir sınır görüntüsü yok. Genelde tarihi anıtlar, kültürel miras alanları ve mezarlıklar söz konusu olup, bunların bazıları eski Azerbaycan mezarlarıdır. Ancak Azerbaycanlıların yıllarca Ermeni topraklarında yaşadığını kimse inkar edemez. Bu, tarihsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.
Azerbaycan lehine casusluk veya casusluk girişiminde bulunma şüphesiyle Ermenistan'da gözaltına alınan Rusların listesi bu üç gençle sınırlı değil. Eylül 2024'te Ermenistan'da Dağıstan sakini iki Rus vatandaşı daha gözaltına alındı, Emirhan Emirhanov ve Said Aliyev. Bu yılın Mart ayında Ermenistan'da Vladislav Eliseyev adlı bir Rus vatandaşı daha aynı madde kapsamında gözaltına alındı. Şu anda 6 Rus vatandaşı nezarethanede tutuklu bulunuyor.
Rus diplomatlar, vatandaşlarına yardım etmek için çabalarını sürdürüyor. Dosyalarda yer alan bilgilere göre, ‘Rus tarafı vatandaşlarına yardım etmek için büyük çaba sarf ediyor ve gözaltına alınanlarla sürekli iletişim halinde." Aynı zamanda soruşturma makamı, suçlu olduklarını kabul etmeleri için şüphelilere baskı yapıyor. Ancak bugüne kadar Ermenistan tarafında hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Uydurma bahanelerle düzenli olarak ertelenen mahkeme duruşmalarını bekleyen Rus gençlerin tutukluluk halleri devam ediyor.