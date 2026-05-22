Küba: '1996’da uçakların düşürülmesi keyfi değildi', 'Raul Castro'yu hedef alan suçlamalar alçakça'
Küba yönetimi, 1996'da Brothers to the Rescue grubuna ait uçakların düşürülmesinin 'keyfi bir saldırı' olmadığını savundu. Havana, ABD'nin hava sahası ihlallerini engellemediğini ileri sürdü.
Küba yönetimi, 1996 yılında ABD merkezli insani yardım grubu Brothers to the Rescue’ya ait uçakların düşürülmesine ilişkin yeni açıklama yaptı. Havana yönetimi, olayın ülke egemenliğini korumaya yönelik bir güvenlik önlemi olduğunu savunurken, ABD’nin hava sahası ihlallerini engellemediğini ileri sürdü.Prensa Latina’nın haberine göre açıklama, ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche’nin eski Küba lideri Raul Castro ve bazı yetkililer hakkında suçlama duyurusunda bulunmasının ardından yapıldı.Küba hükümeti açıklamasında, olay günü aynı tipte üç uçağın daha yerel saatle 10.15 ile 11.27 arasında Küba hava ve deniz sahasına girdiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Küba Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın bölgeye yönlendirildiği ve söz konusu uçakların geri çekilmesinin sağlandığı ifade edildi.Havana yönetimi, Washington’a daha önce benzer ihlallerin kabul edilmeyeceği yönünde defalarca uyarıda bulunulduğunu belirterek, 24 Şubat 1996’daki olay öncesinde de çok sayıda hava sahası ihlali yaşandığını kaydetti.Açıklamada, ABD’de faaliyet gösteren Küba karşıtı grupların gerçekleştirdiği ihlallerin Washington yönetimine bildirildiği ve olası sonuçlar konusunda Amerikan makamlarının önceden uyarıldığı savunuldu.Küba hükümeti ayrıca, olayın önüne geçebilmek amacıyla ülkenin sivil havacılık yetkililerinin iki kez ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticileriyle resmi temas kurduğunu aktardı.Havana yönetimi açıklamasında, “Tüm uyarı mekanizmaları tüketildikten ve ABD’de faaliyet gösteren Küba kökenli terör örgütlerinin tekrarlanan saldırgan açıklama ve eylemleri karşısında, Küba hükümeti ülkenin egemenliğini ihlal eden ve vatandaşların hayatını tehlikeye atan uçuşlara son verme kararı aldı” ifadelerine yer verdi.'1996'daki olay keyfi değildi'Küba ayrıca olayda yaşamını yitirenler nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, “1996’daki uçakların düşürülmesi keyfi bir saldırı değildi. Küba’nın egemenliğini korumak için alınmış bir güvenlik önlemiydi. ABD ise provokasyonları engellemedi ve hatta dolaylı şekilde destekledi” açıklamasını yaptı.Havana yönetimi, olaydan önceki 20 ay içinde ABD’den gelen 25 hava unsurunun Küba hava sahasını ihlal ettiğini ve Washington’ın buna kayıtsız kaldığını da öne sürdü.Küba Dışişleri: Castro'yu hedef alan suçlamalar alçakçaKüba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmakla" suçlamasının "alçakça" olduğunu ifade ettiği sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:Raul Castro ve bazı yetkililere suçlamaÖte yandan Blanche, Miami’de düzenlenen basın toplantısında, Raul Castro ve bazı kişilerin “4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla” suçlandığını açıklamıştı.Blanche, 94 yaşındaki Castro ile isimleri açıklanmayan bazı kişilerin, 1996’da Brothers to the Rescue grubuna ait uçakların düşürülmesi ve başka suçlamalar kapsamında itham edildiğini belirtmişti.
Küba yönetimi, 1996’da Brothers to the Rescue grubuna ait uçakların düşürülmesinin 'keyfi bir saldırı' olmadığını savundu. Havana, ABD’nin hava sahası ihlallerini engellemediğini ve dolaylı destek verdiğini belirtti. Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında yapılan suçlamalar 'alçakça' olarak nitelendirildi.
