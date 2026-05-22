Küba: '1996’da uçakların düşürülmesi keyfi değildi', 'Raul Castro'yu hedef alan suçlamalar alçakça'

"Devrimci Hükümet, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 20 Mayıs'ta açıklanan ve haftalardır propagandası yapılan, Küba Devrimi'nin lideri General Raul Castro Ruz'a yönelik alçakça suçlamayı en sert şekilde kınamaktadır. Bu asılsız suçlama, haksız ve soykırım niteliğindeki enerji ablukasını ve askeri saldırı tehditlerini içeren tek taraflı zorlayıcı tedbirleri ağırlaştırarak, asil Küba halkına yönelik uygulanan acımasız ve kolektif cezalandırmayı meşrulaştırma çabası içindeki Küba karşıtı odakların, düzmece bir anlatı inşa etmeye yönelik çaresiz girişimlerinin bir yenisidir.

Küba, barışa olan bağlılığını ve Birleşmiş Milletler Şartı tarafından tanınan, devredilemez meşru müdafaa hakkını kullanma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor. Küba halkı, Vatanı ve Sosyalist Devrimi savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığını, Küba Devrimi'nin lideri General Raul Castro Ruz'a olan tam, koşulsuz ve değişmez desteğini en güçlü ve en kararlı şekilde yeniden ilan ediyor.