ABD, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışını askıya aldı

ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle ülkesinin Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduğunu söyledi. Ayrıntılar haberde...

Amerika merkezli CBS News'ün haberine göre, ABD Senato Bütçe Komitesinin bir oturumunda konuşan Cao, Tayvan'a yönelik askeri satışın durumunu değerlendirdi.Cao, Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ilişkin bir soruya, "'Epik Öfke (Epic Fury)' Operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde olduğundan emin olmak amacıyla bir ara veriyoruz" yanıtını verdi.Ayrıca Cao, yönetimin gerekli gördüğü zaman yurt dışına yönelik askeri satışlara devam edeceğini belirtti.Tayvan: Bilgi sahibi değilizTayvan makamları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halihazırda ABD'nin ülkeye yönelik silah satış politikasındaki değişiklik hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.Çin: Tutarlı ve kararlıÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Washington'ın Tayvan'a silah satışına karşı ülkesinin tutumunun "tutarlı, net ve kararlı" olduğunu ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mayıs'ta diplomatik ilkelerin aksine Tayvan lideri Lai Ching-te ile olası bir silah satışı konusunda görüşeceğini açıklamıştı.

