ABD Kongresi’nde Epstein oturumu: Eski yardımcısı daha önce bilinmeyen üç isim verdi
Jeffrey Epstein'ın uzun yıllar yardımcılığını yapan Sarah Kellen, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne verdiği ifadede daha önce bilinmeyen üç kişinin... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
Reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen ve 2019’da cezaevinde ölen Jeffrey Epstein’ın uzun yıllar yardımcılığını yapan Sarah Kellen, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde kapalı oturumda ifade verdi.3 yeni isim henüz açıklanmadıKomite Başkanı James Comer, Kellen’ın Epstein ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen ve daha önce bilinmeyen üç kişinin adını verdiğini açıkladı. Comer, söz konusu isimleri kamuoyuyla paylaşmadı ancak ifade tutanaklarının kısa süre içinde yayımlanacağını söyledi.Comer, “Beklediğimiz şey yeni isimlerdi. Uzun zamandır ilk kez bu kadar iyimserim” dedi.Epstein’ın çevresindeki en tartışmalı isimlerden biri olarak görülen Kellen, geçmişte kolluk kuvvetleri tarafından olası suç ortaklarından biri olarak değerlendirilmişti. Bazı mağdurlar ve gözlemciler, Kellen’ın Epstein için genç kızları yönlendirdiğini iddia ederken, Kellen ise kendisinin de Epstein’ın mağduru olduğunu savunuyor.'Ben de mağdurum'Kellen, ifadesinde Epstein’ın suç ortağı olmadığını ve 2000’li yılların başındaki dokunulmazlık anlaşmasında adının geçeceğinden haberi bulunmadığını söyledi.Kongre üyeleriyle paylaşılan açılış konuşmasına göre Kellen, “Jeffrey Epstein için çalıştım ve onun tarafından cinsel ve psikolojik istismara uğradım” ifadelerini kullandı.Kellen, maruz kaldığını söylediği istismarı ayrıntılı şekilde anlatarak, bunun haftalık olarak gerçekleştiğini ve zaman zaman şiddet içerdiğini öne sürdü. İddialar arasında gece odasına girilmesi, fiziksel saldırı ve tecavüz suçlamaları da yer aldı.Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury, Kellen’a Epstein’ın New Mexico’daki çiftliğine ilişkin sorular yönelttiğini ve Kellen’ın buranın da istismara uğradığı yerlerden biri olduğunu söylediğini aktardı.Kellen, yıllarca Epstein’ın etkisinden kurtulamadığını belirterek, “Gidecek başka yerim yoktu. Param, ailem, eğitimim yoktu ve daha iyisini hak ettiğime dair bir inancım bulunmuyordu” dedi.Comer ise ABD Adalet Bakanlığı’nın Kellen ile ilk resmi görüşmesini ancak 2019’da yaptığını söyleyerek, soruşturmanın geçmişte kötü yönetildiğini savundu.
16:21 22.05.2026
© Fotoğraf : New York State Sex Offender Registry
Jeffrey Epstein'ın uzun yıllar yardımcılığını yapan Sarah Kellen, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne verdiği ifadede daha önce bilinmeyen üç kişinin adını paylaştı. Komite Başkanı James Comer, açıklamayı soruşturma açısından 'önemli bir gelişme' olarak değerlendirdi.
