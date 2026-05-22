25 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Babası yakalandı

İstanbul'da evinde öldürüen12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen baba Nezih... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T10:50+0300

İstanbul Kadıköy'deki evinde 2001 yılında öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin müebbet hapis cezası onanan baba Nezih Çinkitaş hakkında kesinleşen ceza doğrultusunda işlem başlatıldı. Baba Çinkitaş yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevine gönderilecekHabertürk'ün haberine göre, Yargıtay’ın onama kararının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nezih Çinkitaş, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Baba Çinkitaş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.Ne olmuştu?12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001’de, Kadıköy İçerenköy’deki evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınıp sorgulandı. Şüpheli görülen çift serbest kaldı. Cinayetle ilgili birçok kişinin ifadesine başvuruldu.Dosya zaman aşımına 3 ay kala yeniden açıldı. Baba ve üvey anne yeniden gözaltına alındı. 19 yıl sonra babanın DNA’sı olayda kullanılan bıçakta bulundu. Eldeki delillerin ardından iki şüpheli tutuklandı. Dava, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Altı ay sonra baba ile üvey anne tahliye edildi. Mahkeme, 30 Mayıs 2022 tarihinde verdiği kararda Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Özcan hakkında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat kararı verdi. İstinaf'a giden dosyada ise baba hakkında “nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay son noktayı koyduDosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 8 Temmuz 2024 tarihinde verdiği kararı hukuka uygun buldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 1 Nisan 2026 tarihinde verdiği kararla baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

