Babaya verilen müebbet hapis onanmıştı: Yargıtay Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini sıraladı

İstanbul'da 25 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında babaya verilen müebbet hapis cezasını onayan Yargıtay, kararın gerekçesini açıkladı. 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T15:26+0300

İstanbul Kadıköy'de 25 sene önce evinde boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında, baba Nezih Çinkitaş'a verilen müebbet hapis cezasını onayan Yargıtay kararın gerekçelerini de açıkladı. Kararda, dava dosyasındaki delillerin yeterli olduğu belirtilirken, 'eylemin sanık Nezih Çinkitaş tarafından kasten gerçekleştirildiğinin saptandığının' altı çizildi. Canavarca öldürmeye yönelik kesin kanıt yokHabertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, yüksek mahkeme kararında dava dosyasındaki delillerin yeterli olduğunu belirtti. Eylemin baba Nezih Çinkitaş tarafından kasten gerçekleştirildiğin saptandığının vurgulandığı kararda “canavarca hisle öldürme” suçlaması yönünden yeterli kesin delil bulunmadığını belirtildi. Kararda, canavarca hisle öldürmenin “sırf öldürmüş olmak için öldürme” ya da “acı çektirmekten zevk alma amacıyla öldürme” olarak tanımlandığı hatırlatılarak, sanığın bu amaçla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin kanıt bulunmadığı kaydedildi.Şüpheden sanık yararlanırYargıtay, Şehnaz Özcan hakkında ise “suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını” belirterek beraat kararını yerinde buldu. Kararda “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine dikkat çekildi.Ne olmuştu?12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001'de evinde başına çekiçle vurularak ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet yıllarca delil yetersizliğinden çözülemedi. Zaman aşımına 1 yıl kala dosya yeniden açılırken, dosyada eksik görülen Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş’a ilişkin HTS ve baz kayıtları incelendi. İfadeler yeniden alınırken çelişkili beyanlar tek tek ortaya çıkarıldı. Olay yerinde elde edilen bulgular ise Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek incelendi. 19 yıl sonra Adli Tıp Kurumu’na gönderilen bulgular arasında yer alan olayda kullanılan bıçakta baba Nezih Çinkitaş’ın DNA’sı bulundu. Bu DNA da soruşturmada önemli deliller arasında yer aldı.

