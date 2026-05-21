Yola terk edilen 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk hem Portekiz'i hem Fransa'yı sarstı
Sputnik Türkiye
Portekiz'de 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk, 19 Mayıs akşamı bir çift tarafından yolda tek başlarına bulundu. Fransız olduklarını belirlenen çocukların anlattıkları... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T13:53+0300
Portekiz'de 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk, 19 Mayıs akşamı bir çift tarafından yolda tek başlarına bulundu. Fransız olduklarını belirlenen çocukların anlattıkları kan dondururken olayın, Fransa'da bir annenin 2 çocuğunu Portekiz'e kaçırmasıyla bağlantı şüphesi doğdu.
Portekiz'de Alcacer do Sal belediyesine bağlı Monte Novo do Sul kırsalında, bir çift arabayla seyir halindeyken 'panik içinde' dolaşan 3 ve 5 yaşında iki küçük çocuk fark etti. Çocukları bulan kişinin basına yaptığı açıklamadaki detaylar, hem Portekiz'i hem Fransa'yı sarstı.
Ağabeylerinin kendilerini oyun için ormana götürdüğünü ağlayarak anlatan iki çocuk, gözlerinin bağlandığını ve ormanda oyuncak aramaya çıktıklarını anlattı.
Fransa vatandaşı olan çocukların çantalarında su, meyve, bisküvi ve yedek kıyafet bulunduğu belirtilirken Portekizli yetkililer, çocukları hastanede muayene ettirdi. Yetkililer, çocukların bilinçli olarak terk edildiği ihtimalini değerlendiriyor.
Küçük çocuklar halihazırda Fransa Büyükelçiliği'nin gözetiminde bulunuyor.
Fransa'daki çocuk kaçırma olayı
İki küçük çocuğun anneleri tarafından terk edildiği şüphesi doğarken öte yandan Fransa'da meydana gelen bir çocuk kaçırma olayı şüpheleri buraya çekti. İki olayın bağlantısı inceleniyor.
Fransa’da meydana gelen bir başka vakada, iki çocuğunu kaçıran bir kadının, 15 gündür arandığı ifade ediliyor.
Edinilen bilgiye göre Fransa’da yaşayan ve babalarının yanından alınan çocuklar, anneleri tarafından daha sonra Bragança üzerinden Portekiz’e kaçırıldı.