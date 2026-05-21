https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/yola-terk-edilen-3-ve-5-yasindaki-iki-cocuk-hem-portekizi-hem-fransayi-sarsti-1105921724.html

Yola terk edilen 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk hem Portekiz'i hem Fransa'yı sarstı

Yola terk edilen 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk hem Portekiz'i hem Fransa'yı sarstı

Sputnik Türkiye

Portekiz'de 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk, 19 Mayıs akşamı bir çift tarafından yolda tek başlarına bulundu. Fransız olduklarını belirlenen çocukların anlattıkları... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T13:53+0300

2026-05-21T13:53+0300

2026-05-21T13:53+0300

dünya

fransa

portekiz

çocuk kaçırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105922268_0:31:1064:630_1920x0_80_0_0_36abfd5fc527433079a430c285ed62a9.png

Portekiz'de Alcacer do Sal belediyesine bağlı Monte Novo do Sul kırsalında, bir çift arabayla seyir halindeyken 'panik içinde' dolaşan 3 ve 5 yaşında iki küçük çocuk fark etti. Çocukları bulan kişinin basına yaptığı açıklamadaki detaylar, hem Portekiz'i hem Fransa'yı sarstı. Ağabeylerinin kendilerini oyun için ormana götürdüğünü ağlayarak anlatan iki çocuk, gözlerinin bağlandığını ve ormanda oyuncak aramaya çıktıklarını anlattı. Fransa vatandaşı olan çocukların çantalarında su, meyve, bisküvi ve yedek kıyafet bulunduğu belirtilirken Portekizli yetkililer, çocukları hastanede muayene ettirdi. Yetkililer, çocukların bilinçli olarak terk edildiği ihtimalini değerlendiriyor. Küçük çocuklar halihazırda Fransa Büyükelçiliği'nin gözetiminde bulunuyor. Fransa'daki çocuk kaçırma olayıİki küçük çocuğun anneleri tarafından terk edildiği şüphesi doğarken öte yandan Fransa'da meydana gelen bir çocuk kaçırma olayı şüpheleri buraya çekti. İki olayın bağlantısı inceleniyor. Fransa’da meydana gelen bir başka vakada, iki çocuğunu kaçıran bir kadının, 15 gündür arandığı ifade ediliyor.Edinilen bilgiye göre Fransa’da yaşayan ve babalarının yanından alınan çocuklar, anneleri tarafından daha sonra Bragança üzerinden Portekiz’e kaçırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/aysen-aycan-dosyasi-10-yil-once-kaybolmustu-eski-esi-tutuklandi-1105904928.html

fransa

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, portekiz, çocuk kaçırma