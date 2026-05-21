Ayşen Aycan dosyası: 10 yıl önce kaybolmuştu eski eşi tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T07:38+0300

faili meçhul cinayet

Denizli'de, 10 yıl önce bir anda ortadan kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan dosyasıyla ilgili olarak, 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Genç kadının, aralarında eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Aycan'ın eski eş T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.T.B'nin ifadesinde tartıştığı eşini öldürdüğünü söylediği belirtildi.Zanlının eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü yerde kepçeyle kazı yapıldığı, çalışmada bir sonuca ulaşılamadığı ifade edildi.Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıralan Mahallesi'nde Aycan'ın 10 yıl önce kaybolmasına ilişkin anne Cemile Aycan'ın tekrar müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında kadının öldürüldüğü şüphesiyle aralarında eski eşi T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sputnik Türkiye

