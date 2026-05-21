https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/aysen-aycan-dosyasi-10-yil-once-kaybolmustu-eski-esi-tutuklandi-1105904928.html
Ayşen Aycan dosyası: 10 yıl önce kaybolmuştu eski eşi tutuklandı
Ayşen Aycan dosyası: 10 yıl önce kaybolmuştu eski eşi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T07:38+0300
2026-05-21T07:38+0300
2026-05-21T07:38+0300
türki̇ye
faili meçhul cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105904758_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_f2dde81ccb9f2fbb2409530d5449d3e7.png
Denizli'de, 10 yıl önce bir anda ortadan kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan dosyasıyla ilgili olarak, 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Genç kadının, aralarında eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Aycan'ın eski eş T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.T.B'nin ifadesinde tartıştığı eşini öldürdüğünü söylediği belirtildi.Zanlının eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü yerde kepçeyle kazı yapıldığı, çalışmada bir sonuca ulaşılamadığı ifade edildi.Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıralan Mahallesi'nde Aycan'ın 10 yıl önce kaybolmasına ilişkin anne Cemile Aycan'ın tekrar müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında kadının öldürüldüğü şüphesiyle aralarında eski eşi T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/faili-mechul-dosyalari-75-ilde-638-sorusturma-dosyasi-yeniden-acildi-1105283137.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105904758_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_a3abcfd5618a6a69f95279540b2bc6ff.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
faili meçhul cinayet
Ayşen Aycan dosyası: 10 yıl önce kaybolmuştu eski eşi tutuklandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Denizli'de, 10 yıl önce bir anda ortadan kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan dosyasıyla ilgili olarak, 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Genç kadının, aralarında eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Aycan'ın eski eş T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
T.B'nin ifadesinde tartıştığı eşini öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Zanlının eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü yerde kepçeyle kazı yapıldığı, çalışmada bir sonuca ulaşılamadığı ifade edildi.
Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıralan Mahallesi'nde Aycan'ın 10 yıl önce kaybolmasına ilişkin anne Cemile Aycan'ın tekrar müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında kadının öldürüldüğü şüphesiyle aralarında eski eşi T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.