Yeni araştırma: Proteinlerde bulunan amino asit bağırsak onarımını hızlandırıyor

MIT araştırmacıları, protein açısından zengin gıdalarda bulunan sistein adlı amino asidin bağırsağın kendini onarma sürecini güçlendirebildiğini açıkladı... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, gelecekte kemoterapi ve radyoterapinin bağırsakta oluşturduğu hasarın azaltılmasına yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Araştırma, bilim dergisi Nature’da yayımlandı.Sistein bağışıklık sistemini harekete geçirdiAraştırmacılar, farklı amino asitlerin bağırsak kök hücreleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla farelere 20 farklı amino asitle zenginleştirilmiş diyetler verdi. Sonuçlarda, sisteinin bağırsak kök hücreleri ve olgunlaşmamış bağırsak hücreleri üzerinde en güçlü yenileyici etkiyi gösterdiği tespit edildi.Araştırmacılar, bağırsak hücrelerinin besinlerden alınan sisteini emdikten sonra bunu CoA adlı moleküle dönüştürdüğünü belirtti. Bu molekül daha sonra bağırsaktaki CD8 T hücreleri tarafından emiliyor ve bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Aktive olan bağışıklık hücreleri ise bağırsak onarımında önemli rol oynayan IL-22 adlı sinyal proteinini üretmeye başlıyor.Araştırmanın kıdemli yazarı ve Ömer Yılmaz, "Buradaki güzel nokta, sentetik bir molekül kullanmıyor olmamız. Doğal bir besin bileşiğinden faydalanıyoruz" dedi.Kemoterapi hasarı üzerinde dikkat çeken sonuçÇalışmada, sistein açısından zengin diyetle beslenen farelerin radyasyon kaynaklı bağırsak hasarından daha hızlı iyileştiği gözlemlendi. Araştırmacılar ayrıca, kolon ve pankreas kanserlerinde kullanılan bazı kemoterapi ilaçlarının neden olduğu bağırsak hasarında da benzer yenileyici etkilerin görüldüğünü açıkladı.Bilim insanları, gelecekte sistein takviyelerinin kanser tedavisi gören hastalarda bağırsak hasarını azaltıp azaltamayacağını araştırmayı planlıyor.Protein açısından zengin gıdalarda bulunuyorSistein, et, süt ürünleri, baklagiller ve kuruyemişler gibi protein açısından zengin birçok gıdada doğal olarak bulunuyor.Araştırmacılar, besinlerle alınan sisteinin bağırsakta daha güçlü etki oluşturduğunu çünkü tüm vücuda dağılmadan önce doğrudan bağırsak sistemine ulaştığını belirtti.MIT ekibi ayrıca sisteinin saç kökleri gibi diğer dokulardaki yenilenme süreçlerinde de etkili olup olmadığını araştırıyor.

