Bilim insanları Alzheimer’ın kadınlarda neden daha yaygın görüldüğünü keşfetti

Bilim insanları, demansa sebep olan faktörlerin kadın beynine erkeklerden daha ağır zararlar vererek demans riskini artırdığını keşfetti. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

UC San Diego Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 17 binden fazla orta yaşlı ve yaşlı yetişkinin sağlık verileri incelendi. Bulgular, bazı demans risk faktörlerinin kadınların bilişsel işlevleri üzerinde neden daha güçlü etki yarattığını ortaya koydu.Araştırma, bilim dergisi Biology of Sex Differences’ta yayımlandı.Araştırmanın ilk yazarı, sinirbilim yardımcı doçenti Megan Fitzhugh, "Bazı risk faktörlerinin kadınların bilişsel işlevleri üzerinde orantısız derecede daha büyük etkisi olduğunu gördük" dedi.Araştırmacılar, bu durumun ABD’deki Alzheimer vakalarının yaklaşık üçte ikisinin kadınlarda görülmesini açıklayabileceğini belirtti.Yüksek tansiyon, kadınlarda bilişsel performans ile bağlantılıAraştırmada yüksek tansiyon, depresyon, hareketsizlik, uyku sorunları, obezite, diyabet ve işitme kaybı gibi 13 farklı risk faktörü incelendi.Verilere göre kadınlarda depresyon, fiziksel hareketsizlik, uyku problemleri erkeklere kıyasla daha yaygın görüldü. Araştırmacılar ayrıca yüksek tansiyon ve yüksek vücut kitle indeksinin kadınların bilişsel performansıyla daha güçlü bağlantılı olduğunu belirtti.İlginç şekilde, erkeklerde daha sık görülen işitme kaybı ve diyabetin bile kadınlarda daha büyük bilişsel etkiler oluşturduğu tespit edildi.'Cinsiyet farklılıkları göz ardı ediliyor'Çalışmanın kıdemli yazarı ve UC San Diego Tıp Fakültesi'nde sinirbilim profesörü olarak görev yapan Judy Pa, cinsiyet farklarının Alzheimer araştırmalarında uzun süredir yeterince dikkate alınmadığını söyledi.Pa, "Alzheimer, kalp hastalıkları ve kanser gibi ölümcül hastalıklarda cinsiyet farklılıkları büyük ölçüde göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar, özellikle kadınlarda depresyonun kontrol altına alınması, fiziksel aktivitenin artırılması, yüksek tansiyonun tedavi edilmesi gibi adımların Alzheimer riskini azaltmada kritik rol oynayabileceğini belirtti.Bilim insanları, hormonlar, genetik yapı ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerin kadınlarda neden daha yüksek risk oluşturduğunu daha detaylı araştırmayı planlıyor.

