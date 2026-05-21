Vanessa Trump meme kanserine yakalandığını açıkladı

Donald Trump Jr. ile evliliklerini 2018 yılında bitiren Vanessa Trump, meme kanseri olduğunu açıkladı. Donald Trump'ın eski gelini, sosyal medya üzerinden... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T11:00+0300

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski gelini Vanessa Trump meme kanseri olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Donald Trump Jr.'ın eski eşi Vanessa Trump, “Kimsenin almayı beklemediği bir haber olsa da sağlık ekibimle birlikte tedavi planım üzerinde çalışıyorum” ifadelerini kullandı.Hafta başında tıbbi bir işlem geçirdiğini belirten Vanessa Trump, tedavi ve iyileşme sürecine odaklanabilmek için mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.Trump paylaşımında, “Ailemin, çocuklarımın ve en yakınlarımın sevgisi ve desteğiyle umutlu ve güçlü kalmaya çalışıyorum. Gösterdiğiniz nezaket ve destek benim için kelimelerle ifade edebileceğimden çok daha fazla anlam taşıyor” dedi.Trump'ın oğluyla evliydiVanessa Trump ile Donald Trump Jr., 12 yıllık evliliklerinin ardından 2018 yılında boşanmıştı. Çiftin beş çocuğu bulunuyor.Trump ailesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan 19 yaşındaki Kai Trump, sosyal medyadaki paylaşımları ve dedesi Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray’daki görüntüleriyle sık sık gündeme geliyor.Öte yandan Vanessa Trump’ın, ünlü golfçü Tiger Woods ile ilişki yaşadığı ve ilişkinin geçen mart ayında kamuoyuna doğrulandığı belirtildi. Ivanka Trump da Vanessa Trump’ın paylaşımına destek mesajı yazarak, “Gücünün devam etmesi ve hızlı bir iyileşme için dua ediyorum. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

