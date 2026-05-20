Ünlü şarkıcı yıllar sonra açıkladı: 'İkinci kez kansere yakalandım'

Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, yeni yayımlanan belgeselinde 2021 yılında ikinci kez kansere yakalandığını ve tedavi sürecini gözlerden uzak geçirdiğini... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Kylie Minogue, yeni yayımlanan belgeselinde 2021 yılında ikinci kez kansere yakalandığını açıkladı. Daha önce 2005 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve uzun bir tedavi süreci geçiren sanatçı, bu kez yaşadıklarını kamuoyundan gizli tuttuğunu söyledi.İkinci kez kanser teşhisi konuldu57 yaşındaki Avustralyalı pop yıldızı, “İkinci kanser teşhisimi 2021’in başında aldım. Bunu kendime saklayabildim. İlk sefer gibi değildi” ifadelerini kullandı. Tedavi sürecini atlattığını belirten Minogue, “Neyse ki yeniden atlattım ve şimdi her şey yolunda” dedi.Sanatçı, sağlık durumunu yıllar boyunca açıklamamasının nedeninin psikolojik olarak zor bir dönem geçirmesi olduğunu anlattı. Özellikle Grammy ödüllü “Padam Padam” şarkısıyla yeniden büyük başarı yakaladığı dönemde bile bunu paylaşmaya hazır olmadığını belirten Minogue, “Bir dönem evden çıkmak bile istemedim. Dışarıdan her şey çok iyi görünüyordu ama içimde kanserin hayatımda sadece geçici bir olay olmadığını biliyordum” diye konuştu.'Rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin'Minogue, 2023 yılında yayımlanan “Tension” albümündeki “Story” adlı şarkının da bu döneme gönderme yaptığını söyledi. Şarkının sözlerinde geçen “Kendime sakladığım bir sırrım vardı” ifadesinin yaşadığı süreci anlattığını belirtti.Belgeselin tanıtımında konuşan sanatçı, ikinci teşhisin rutin bir kontrol sırasında ortaya çıktığını ifade ederek erken teşhisin önemine dikkat çekti. Minogue, “Belki birileri için küçük bir hatırlatma olur. Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis benim için çok yardımcı oldu” dedi.Meme kanserini atlatmıştıKylie Minogue’a ilk kez Mayıs 2005’te meme kanseri teşhisi konmuştu. O dönem dünya turnesini iptal eden sanatçı, tedavi için Avustralya’nın Melbourne kentine dönmüş ve uzun süre sahnelerden uzak kalmıştı.

