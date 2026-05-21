Ünlü kulüpler Okan Buruk'u listesini aldı

Galatasaray'ı 4. kez şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Okan Buruk ünlü takımların transfer listesine girdi. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

Sarı kırmızılı kulübün başarılı teknik adamı Okan Buruk için Avrupa’dan yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio, deneyimli teknik adamı aday listesine dahil etti.Haberde, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile Napoli ve Atalanta’nın ilgilendiği belirtilirken, olası bir ayrılık durumunda kulübün alternatif isimler üzerinde çalıştığı aktarıldı. Bu doğrultuda Sportif Direktör Angelo Fabiani’nin listesinde Okan Buruk’un da bulunduğu ifade edildi.Öte yandan haberde, Buruk’un daha önce Tottenham Hotspur’dan gelen ilgiyi geri çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad’ın da başarılı teknik adam için girişimde bulunabileceği iddia edildi.Galatasaray ile üst üste dört şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

