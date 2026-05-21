https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/turkiyenin-dogum-istatistikleri-dogurganlik-oraninda-dusus--1105924279.html

Türkiye’nin doğum istatistikleri: Doğurganlık oranında düşüş

Türkiye’nin doğum istatistikleri: Doğurganlık oranında düşüş

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025’e ilişkin doğum istatistiklerini aktaran Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, doğurganlık hızının düşüş eğilimine girdiğini... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T14:28+0300

2026-05-21T14:28+0300

2026-05-21T14:28+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

i̇zmir

şanlıurfa

şırnak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini aktardı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 895 bin 374 bebeğin dünyaya geldiğini söyleyen Aslan, “Bebeklerin 51,4’ü erkek, 48,6’sı ise kız çocuğu. Verilere göre son dokuz yıldır doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyi 2,1’in altında kaldı” dedi.Aslan, doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu illerle ilgili de bilgiler paylaştı. Aslan, “Doğurganlık hızının en yüksek olduğu illerin başında Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt geliyor. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında ise Bartın, İzmir, Eskişehir, Ankara ve Zonguldak bulunuyor” ifadelerini kullandı.Doğum yapan kadınların ortalama yaşı yükseldiTÜİK, annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızını da inceledi. Verilere göre 2025'te en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu anneler için 2,51 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,24 çocuk olarak kaydedildi.Verilere göre doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2025 yılında 29,4 oldu. İlk doğumunu geçen yıl gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,5 olarak belirlendi.İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2025 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29 ile Artvin olurken bu ili 28,9'ar yaşla İstanbul ve Tunceli, 28,7'şer yaşla Rize, Trabzon ve İzmir takip etti.İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu iller ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 24,7 yaşla Ağrı, 24,9 yaşla Muş izledi.

i̇zmir

şanlıurfa

şırnak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, i̇zmir, şanlıurfa, şırnak