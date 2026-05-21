Türkiye’nin doğum istatistikleri: Doğurganlık oranında düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025'e ilişkin doğum istatistiklerini aktaran Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, doğurganlık hızının düşüş eğilimine girdiğini... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025’e ilişkin doğum istatistiklerini aktaran Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, doğurganlık hızının düşüş eğilimine girdiğini belirterek son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1’in altında kaldığını söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini aktardı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 895 bin 374 bebeğin dünyaya geldiğini söyleyen Aslan, “Bebeklerin 51,4’ü erkek, 48,6’sı ise kız çocuğu. Verilere göre son dokuz yıldır doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyi 2,1’in altında kaldı” dedi.
Aslan, doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu illerle ilgili de bilgiler paylaştı. Aslan, “Doğurganlık hızının en yüksek olduğu illerin başında Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt geliyor. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında ise Bartın, İzmir, Eskişehir, Ankara ve Zonguldak bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Doğum yapan kadınların ortalama yaşı yükseldi
TÜİK, annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızını da inceledi. Verilere göre 2025'te en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu anneler için 2,51 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,24 çocuk olarak kaydedildi.
Verilere göre doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2025 yılında 29,4 oldu. İlk doğumunu geçen yıl gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,5 olarak belirlendi.
İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2025 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29 ile Artvin olurken bu ili 28,9'ar yaşla İstanbul ve Tunceli, 28,7'şer yaşla Rize, Trabzon ve İzmir takip etti.
İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu iller ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 24,7 yaşla Ağrı, 24,9 yaşla Muş izledi.