‘Tupolev’ uzmanları, yerli üretim ozon dönüştürücülü Tu-214 uçağının uçuş testlerini tamamladı
2026-05-21T19:12+0300
19:12 21.05.2026
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinRossiya Havayolları'na ait bir Tu-214PU uçağı
Tupolev A.Ş. ve Kristall Tasarım Bürosu A.Ş., ithal parçaların yerine yerli parçaları kullanma çalışmaları çerçevesinde Tu-214 uçağı için ozon dönüştürücü geliştirme çalışmalarını tamamladı. Tüm testler başarıyla gerçekleştirildi ve parçanın sertifikasyon çalışmaları da tamamlandı.
Ozon dönüştürücü, yolcuların ve mürettebatın soluması için uçağın basınçlı kabinine verilen havadaki zararlı ozon konsantrasyonunu azaltmak üzere tasarlandı. 10 km'nin üzerindeki irtifalarda insan sağlığı için zehirli bir madde olan ozonun atmosferdeki konsantrasyonu önemli ölçüde artıyor.
Tupolev ve Devlet Sivil Havacılık Araştırma Enstitüsü uzmanları, ozon dönüştürücülerle donatılmış bir Tu-214 laboratuvar uçağında gerçekleştirdikleri uçuş testleri sırasında entegre klima sistemindeki bileşenlerin işlevselliğini doğruladı ve basınçlı kabindeki ozon konsantrasyonunu ölçtü.
Test sonuçları, yolcuların ve mürettebatın ozonun olumsuz etkilerinden güvenilir bir şekilde korunduğunu ve tüm irtifalarda güvenliğin garanti edildiğini gösterdi. Uçuşlar, ortam havasındaki ozon seviyelerinin en yüksek olduğu kuzey enlemlerinde gerçekleştirildi.
Kristall Tasarım Bürosu A.Ş.'nin uzmanları tarafından geliştirilen ürün tamamen Rus bileşenlerinden oluşuyor. Tasarımı ithal muadilleriyle tam ikame uyumluluğu sağlarken, kütle özellikleri bakımından ise yabancı muadilinin neredeyse yarı ağırlığında, bu da uçağın performansını olumlu yönde etkiliyor. Daha önce Tu-204/214 uçaklarında, yerli sanayide eşdeğeri bulunmayan ithal ozon dönüştürücü kullanılıyordu.
Kristall Tasarım Bürosu A.Ş., Ar-Ge çalışmaları kapsamında diğer uçaklarda da ithal teknolojilere bağımsızlığını daha da artıracak yeni bir katalitik kaplama teknolojisi geliştirildi.
