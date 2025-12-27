https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/yenilenen-tu-214-ucagi-rusyada-teknolojik-egemenlige-dogru-atilan-bir-baska-adim-oldu-1102289555.html
‘Yenilenen Tu-214 uçağı, Rusya’da teknolojik egemenliğe doğru atılan bir başka adım oldu'
27.12.2025
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, yenilenen Tu-214 yolcu uçağının Rusya’da teknolojik egemenliğe doğru atılan bir başka adım olduğunu ifade etti.Alihanov, “Tu-214, yeni görünümüyle sivil havacılıkta teknolojik egemenliğe doğru atılan bir başka adım oldu ve biz burada durmayacağız” vurgusunu yaptı.Uzmanların uçaklar için fiilen yeni bir iç radyo-elektronik ekipman seti geliştirdiğine dikkat çeken Alihanov, “Uçak tasarımcılarımız ayrıca ilk yerli benzersiz hava çarpışma önleme ve yer yakınlık uyarı sistemlerini de geliştirdi. Bu sistemleri küresel uçak endüstrisi için tek bir şirket üretiyordu ve biz, onların küresel tekelini aşmayı başardık. Artık kendilerini kanıtlanmış olan bu sistemler diğer uçak modellerine de kurulacak” diye konuştu.Diğer yandan Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, ithal Tu-214'ün onay almasının, ithal ikamesi uçağın yerli havayollarına teslim edilmesi için seri üretiminin önünü açtığını vurguladı.Nikitin, "UAC (Birleşik Uçak Şirketi), 2027 sonuna kadar Tu-214 üretimini yılda 20 adede çıkarmayı planlıyor. Seri üretim istihdam yaratacak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek ve teknolojik uzmanlığı artıracak. Uçağın geliştiricisi olan Tupolev şirketinin, operatör beklentilerini karşılamak için tasarımı ileriye dönük te geliştirmeye devam edeceğinden eminim. Fabrika, bu uçaklar için gerekli üretim hacimlerini sağlayacak" açıklamasında bulundu.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) daha önce ithal ekipmanların yerine yeni takılan ve modernize edilmiş yerli ekipmanların kullanıldığı Tu-214 uçağının standart tasarımında önemli bir değişikliğe ilişkin onay belgesi vermişti.Tu-214, 210 yolcuya kadar taşıyabilen ve 5 bin 200 kilometreye kadar mesafeleri kat edebilen modern bir iç hat yolcu uçağı olup, havacılık şirketlerinin o zamana kadar yabancı menşeili uçakları ithal ettiği için 2022 başlarında özel siparişler üzerine üretiliyordu.
rusya
