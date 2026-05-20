UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg’u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, SC Freiburg’la Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.Karşılaşmada üstün bir performans sergileyen İngiliz temsilcisi, rakibini 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.Maçın ardından Aston Villa futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşarken, statta şampiyonluk kutlamaları yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oldu
23:57 20.05.2026 (güncellendi: 00:22 21.05.2026)
