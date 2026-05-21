Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'yapay et' açıklaması: İddialara yanıt verildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay et iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketiminin söz konusu olmadığını ve... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T13:31+0300
13:31 21.05.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay et iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketiminin söz konusu olmadığını ve olmayacağını vurguladı.
Yapay et iddialarına yanıt veren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'yapay et yasağını' çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" açıklaması yaptı.

Türkiye sınırları içerisinde söz konusu değildir ve olmayacaktır

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin ve buna ilişkin uygulama tebliğinin 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirterek, "Yönetmelikteki 'yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır." denildi.
Açıklamada, düzenlemede yer alan "bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen" ifadesinin başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermediğine işaret edilerek, bu sebeple, "yapay et" veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamayacağı bildirildi.

Kültürel hassasiyet vurgusu yapıldı

Bakanlığın, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve "yapay et" olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'yapay et yasağını' çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."
