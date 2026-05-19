İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Tarihi geçen gıda özel reyonda satılabilecek: Şartları neler? Son tüketim tarihi geçmiş üründen farkı nar?
Tarihi geçen gıda özel reyonda satılabilecek: Şartları neler? Son tüketim tarihi geçmiş üründen farkı nar?
Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların belli şartlarda satılabileceği, son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T09:18+0300
2026-05-19T09:19+0300
09:18 19.05.2026 (güncellendi: 09:19 19.05.2026)
Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların belli şartlarda satılabileceği, son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının ise kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulundu. TETT’si geçmiş gıdalar ayrı reyonlarda satışa sunulacak.
Makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi ile çabuk bozulabilen süt, peynir ve et gibi ürünlerin son tüketim tarihlerine ilişkin kafa karışıklıklarına açıklık getirildi.

TETT: Gıda israfının önüne geçilmek için yapılmıştı

Türkiye’de gıda israfının önüne geçilmesi için tavsiye edilen tüketim tarihi kapsamındaki gıdaların satışına bazı esneklikler getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının kesinlikle yasak olduğunu, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği uyarısında bulundu. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odalar da bu konuda uyarıldı.

Esnaf uyarıldı: STT ne? TETT ne?

Yayınlanan genelgede, STT’nin mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi ifade ettiği belirtildi.
TETT’nin ise; uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih olduğu hatırlatıldı.

Son tüketim tarihi geçmiş ürün yasak

Bu tarihin son tüketim tarihinden farklı olarak gıdanın; tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine dayanarak belirlendiği, STT gibi doğrudan gıda güvenilirliği kriteri olmadığına vurgu yapıldı. STT’si geçmiş gıdaların piyasada bulunması hâlinde, idari para cezası uygulanarak, ürünlere el konulacağı da hatırlatıldı.
Sorumluluk işletmede

TETT’si geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği belirtildi. Bu kapsamda, TETT’si geçmiş gıdaların tüketime uygunluğu işletme tarafından kontrol edilecek, diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacak, buna ilişkin bilgi tüketiciye sunulacak ve bu gıdalar, gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda satışa sunulacak.

TETT geçmiş ürünler ayrı reyonlara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta, resmî kontrollerde gerekli görülmesi hâlinde mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliğinin doğrulanması, TETT’si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda satışa sunulduğunun kontrol edilmesi, mevzuata uygun çıkmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımların uygulanması istendi.
