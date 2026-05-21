https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/spacex-halka-arz-sureci-baslatti-muski-trilyoner-yapabilir-1105906728.html

SpaceX halka arz sürecini başlattı: 'Musk’ı trilyoner yapabilir'

SpaceX halka arz sürecini başlattı: 'Musk’ı trilyoner yapabilir'

Sputnik Türkiye

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvurdu. Musk’ın özel oy haklarına sahip hisselerle şirket... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T09:26+0300

2026-05-21T09:26+0300

2026-05-21T09:27+0300

yaşam

elon musk

abd

spacex

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098200777_0:1:715:403_1920x0_80_0_0_040fd962af3e7ef8c71cfe641b614d31.png

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, halka arz sürecini resmen başlattı. Şirket, hisselerini borsada işlem görür hale getirmek amacıyla hazırladığı başvuru dosyasını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundu. Belgede, şirket hisselerinin Nasdaq borsasında “SPCX” koduyla işlem görmesinin planlandığı belirtildi.Başvuru dosyasında, şirketin iki farklı hisse yapısına sahip olacağı bilgisi de yer aldı. Buna göre halka açık olacak “A grubu” hisseler yatırımcılara hisse başına 1 oy hakkı sağlayacak. Musk’ın elinde tutacağı “B grubu” hisseler ise hisse başına 10 oy hakkı verecek.Bu yapı sayesinde Musk’ın, halka arz sonrasında da şirket üzerindeki kontrolünü sürdürmesi bekleniyor. Halka arz sürecine liderlik edecek finans kuruluşları arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup ve JPMorgan gibi büyük yatırım bankalarının yer aldığı aktarıldı.Başvuru belgelerinde ayrıca şirketin iş modeli, finansal durumu, risk faktörleri ve halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verildi.Halka arz, Musk'ı 'trilyoner' yapabilirABD basınında yer alan değerlendirmelerde, SpaceX’in halka arzının piyasalardaki en büyük teknoloji arzlarından biri olabileceği ve Elon Musk’ın servetini “trilyon dolar” seviyesine taşıyabileceği yorumları yapıldı.Şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasının ise 12 Haziran’da gerçekleşmesinin planlandığı öne sürüldü.Forbes'un Mart 2026 verilerine göre 54 yaşındaki Elon Musk, 839 milyar dolar servete sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/tarihte-bir-ilk-elon-muskin-serveti-600-milyar-dolari-gecti-1101844249.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, abd, spacex