Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Trump’ın Gazze planı büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nın büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını açıkladı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T22:16+0300

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını söyledi.Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Nebenzya daha önce de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin barış planının uygulanmasına dair herhangi bir gelişme gözlemlenmediğini söylemişti.BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan ve Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki durumun çözümüne yönelik kapsamlı planını destekleyen karar tasarısını kabul etmişti. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü lehte oy kullanırken, Rusya ile Çin çekimser kalmıştı.

