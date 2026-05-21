- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Trump’ın Gazze planı büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldı
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nın büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını açıkladı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını söyledi.Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Nebenzya daha önce de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin barış planının uygulanmasına dair herhangi bir gelişme gözlemlenmediğini söylemişti.BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan ve Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki durumun çözümüne yönelik kapsamlı planını destekleyen karar tasarısını kabul etmişti. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü lehte oy kullanırken, Rusya ile Çin çekimser kalmıştı.
22:00 21.05.2026 (güncellendi: 22:16 21.05.2026)
© Getty Images / Pacific Press / Lev RadinVasiliy Nebenzya
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını söyledi.
Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararına ilişkin oylamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen, ‘Donald Trump Planı’ büyük ölçüde kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Deklaratif başarılar ise sektördeki çirkin gerçekliği örtbas etmeye hizmet ediyor.

Nebenzya daha önce de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin barış planının uygulanmasına dair herhangi bir gelişme gözlemlenmediğini söylemişti.
BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan ve Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki durumun çözümüne yönelik kapsamlı planını destekleyen karar tasarısını kabul etmişti. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü lehte oy kullanırken, Rusya ile Çin çekimser kalmıştı.
