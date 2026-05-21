https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-trumpin-gazze-plani-buyuk-olcude-kagit-uzerinde-kaldi-1105937442.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Trump’ın Gazze planı büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Trump’ın Gazze planı büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nın büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını açıkladı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T22:00+0300
2026-05-21T22:00+0300
2026-05-21T22:16+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
rusya
bm güvenlik konseyi
güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
vasiliy nebenzya
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093744407_0:37:747:457_1920x0_80_0_0_889751ef5ca9ea39e46293a006139da5.png
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını söyledi.Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Nebenzya daha önce de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin barış planının uygulanmasına dair herhangi bir gelişme gözlemlenmediğini söylemişti.BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan ve Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki durumun çözümüne yönelik kapsamlı planını destekleyen karar tasarısını kabul etmişti. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü lehte oy kullanırken, Rusya ile Çin çekimser kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/abd-disisleri-bakani-rubio-hayal-kirikligi-diyerek-konustu-natonun-bize-ne-fayda-sagladiginin-1105937244.html
gazze
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093744407_45:0:702:493_1920x0_80_0_0_5e51993175fc5ad83db9247b72cf8e81.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, rusya, bm güvenlik konseyi, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, vasiliy nebenzya, donald trump
gazze, rusya, bm güvenlik konseyi, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, vasiliy nebenzya, donald trump
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Trump’ın Gazze planı büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldı
22:00 21.05.2026 (güncellendi: 22:16 21.05.2026)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nın büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını açıkladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını söyledi.
Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararına ilişkin oylamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen, ‘Donald Trump Planı’ büyük ölçüde kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Deklaratif başarılar ise sektördeki çirkin gerçekliği örtbas etmeye hizmet ediyor.
Nebenzya daha önce de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin barış planının uygulanmasına dair herhangi bir gelişme gözlemlenmediğini söylemişti.
BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan ve Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki durumun çözümüne yönelik kapsamlı planını destekleyen karar tasarısını kabul etmişti. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ü lehte oy kullanırken, Rusya ile Çin çekimser kalmıştı.