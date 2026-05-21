ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 'hayal kırıklığı' diyerek konuştu: 'NATO'nun bize ne fayda sağladığının sorulması yerinde'

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, ülkede NATO'nun kendilerine ne fayda sağladığının sorgulanmasını yerinde olduğunu belirterek bunu haklı... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, perşembe günü yaptığı açıklamada, NATO’nun ülkeye ne fayda sağladığının sorgulanmasını haklı bulduklarını söyledi.Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada, “İnsanlara genellikle söylediğim en önemli şey şu oldu: NATO neden Amerika için faydalı? Çünkü asıl mesele tam da budur” dedi.Bu sorunun önemli olduğunu belirten Rubio şöyle devam etti:Bununla birlikte Rubio, İspanya gibi bazı ülkelerin ABD’nin bu üsleri kullanmasına izin vermediğini belirterek, "O zaman şu soru ortaya çıkıyor: Madem öyle, neden NATO üyesisiniz? Ve bu oldukça makul bir soru” ifadelerini kullandı.Rubio konuşmasında NATO'ya ilişkin ABD’nin şu anda büyük hayal kırıklığı duyduğunun da altını çizdi.

