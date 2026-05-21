Rusya’dan AB’ye sert eleştiri: ‘Rus enerjisinden vazgeçmenin bedeli 1 trilyon dolar’

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik ambargoları ve Kuzey Akım sabotajı sonrası enerji maliyetlerinin katlandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

AB’nin Rus enerji kaynaklarını kısıtlama girişimleri devam ederken, Moskova’dan Brüksel’e yönelik çarpıcı bir ekonomik bilanço açıklaması geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Departmanı Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, AB’nin Rus ham maddeleri ve hidrokarbon ürünlerinden vazgeçmesinin bedelini çok ağır ödediğini ve şu ana kadarki kaybının 1 trilyon doları bulduğunu öne sürdü.Sputnik’e konuşan Biriçevskiy, Avrupa’nın içine düştüğü enerji krizini şu sözlerle özetledi:Putin yeni rotayı çizmişti: LNG sevkiyatı durabilirDaha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB’nin resmi yasakları tamamen yürürlüğe girmeden önce, Rusya’nın Avrupa pazarını kendi isteğiyle terk etmesinin Moskova için daha karlı olabileceğini dile getirmişti. Rus lider, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını erken keserek, dünyada hızla büyüyen ve gelişen yeni pazarlarda kalıcı olarak konumlanmayı hedeflediklerini açıklamış, hükümete ve iş dünyasına bu geçiş sürecini hızlandırma talimatı vermişti.Uzmanlar, Rusya'nın enerjide rotayı tamamen Asya ve gelişmekte olan piyasalara çevirmesinin, Avrupa’daki sanayi üretimi ve enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini öngörüyor.

