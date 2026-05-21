https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/rusyadan-abye-sert-elestiri-rus-enerjisinden-vazgecmenin-bedeli-1-trilyon-dolar-1105915029.html
Rusya’dan AB’ye sert eleştiri: ‘Rus enerjisinden vazgeçmenin bedeli 1 trilyon dolar’
Rusya’dan AB’ye sert eleştiri: ‘Rus enerjisinden vazgeçmenin bedeli 1 trilyon dolar’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik ambargoları ve Kuzey Akım sabotajı sonrası enerji maliyetlerinin katlandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T11:30+0300
2026-05-21T11:30+0300
2026-05-21T11:38+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa
avrupa birliği
ab
enerji
enerji kaynakları
doğalgaz
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105914830_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a131b38076cf9e0fe1d3d7622536e4f4.jpg
AB’nin Rus enerji kaynaklarını kısıtlama girişimleri devam ederken, Moskova’dan Brüksel’e yönelik çarpıcı bir ekonomik bilanço açıklaması geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Departmanı Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, AB’nin Rus ham maddeleri ve hidrokarbon ürünlerinden vazgeçmesinin bedelini çok ağır ödediğini ve şu ana kadarki kaybının 1 trilyon doları bulduğunu öne sürdü.Sputnik’e konuşan Biriçevskiy, Avrupa’nın içine düştüğü enerji krizini şu sözlerle özetledi:Putin yeni rotayı çizmişti: LNG sevkiyatı durabilirDaha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB’nin resmi yasakları tamamen yürürlüğe girmeden önce, Rusya’nın Avrupa pazarını kendi isteğiyle terk etmesinin Moskova için daha karlı olabileceğini dile getirmişti. Rus lider, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını erken keserek, dünyada hızla büyüyen ve gelişen yeni pazarlarda kalıcı olarak konumlanmayı hedeflediklerini açıklamış, hükümete ve iş dünyasına bu geçiş sürecini hızlandırma talimatı vermişti.Uzmanlar, Rusya'nın enerjide rotayı tamamen Asya ve gelişmekte olan piyasalara çevirmesinin, Avrupa’daki sanayi üretimi ve enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/rusya-ve-belarustan-ortak-nukleer-tatbikat-iskender-m-fuzeleri-sahaya-indi-1105906005.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105914830_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_bf82d6600026200cd608a620e78df21a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa, avrupa birliği, ab, enerji, enerji kaynakları, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa, avrupa birliği, ab, enerji, enerji kaynakları, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), vladimir putin
Rusya’dan AB’ye sert eleştiri: ‘Rus enerjisinden vazgeçmenin bedeli 1 trilyon dolar’
11:30 21.05.2026 (güncellendi: 11:38 21.05.2026)
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik ambargoları ve Kuzey Akım sabotajı sonrası enerji maliyetlerinin katlandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Biriçevskiy, AB’nin toplam kaybının 1 trilyon dolara ulaştığını belirtti.
AB’nin Rus enerji kaynaklarını kısıtlama girişimleri devam ederken, Moskova’dan Brüksel’e yönelik çarpıcı bir ekonomik bilanço açıklaması geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Departmanı Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, AB’nin Rus ham maddeleri ve hidrokarbon ürünlerinden vazgeçmesinin bedelini çok ağır ödediğini ve şu ana kadarki kaybının 1 trilyon doları bulduğunu öne sürdü.
Sputnik’e konuşan Biriçevskiy, Avrupa’nın içine düştüğü enerji krizini şu sözlerle özetledi:
"Onlar şimdiden çok büyük kayıplar yaşadı. Önümdeki veriler, bu zararın 1 trilyon dolara kadar ulaştığını gösteriyor. Rus ham maddelerinden ve hidrokarbonlarından vazgeçilmesi; fiyatların fırlamasına ve Avrupa'nın diğer kaynaklardan çok daha pahalıya enerji satın almak zorunda kalmasına yol açtı. Bu devasa faturanın içinde hem Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen terör saldırısı hem de AB'nin kendi özgür iradesiyle aldığı ambargo kararları yer alıyor."
Putin yeni rotayı çizmişti: LNG sevkiyatı durabilir
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB’nin resmi yasakları tamamen yürürlüğe girmeden önce, Rusya’nın Avrupa pazarını kendi isteğiyle terk etmesinin Moskova için daha karlı olabileceğini dile getirmişti. Rus lider, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını erken keserek, dünyada hızla büyüyen ve gelişen yeni pazarlarda kalıcı olarak konumlanmayı hedeflediklerini açıklamış, hükümete ve iş dünyasına bu geçiş sürecini hızlandırma talimatı vermişti.
Uzmanlar, Rusya'nın enerjide rotayı tamamen Asya ve gelişmekte olan piyasalara çevirmesinin, Avrupa’daki sanayi üretimi ve enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini öngörüyor.